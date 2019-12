Hännis Freundin wehrt sich gegen Frisur-Kritik

Mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung wurde sie auch ins Rampenlicht katapultiert: Michèle Affolter (27) ist Primarlehrerin, leidenschaftliche Sängerin – und seit knapp einem Jahr die Freundin des Berner Popstars Luca Hänni (25).

Ihre Instagram-Community ist in den letzten Monaten auf mehr als 14'000 Follower angewachsen. Darunter zahlreiche Fännis – so nennen sich die Anhänger von Hänni –, die offensichtlich ein Problem mit der Beziehung haben: Während sich Michèle normalerweise auf ihrem Account als stets gut gelaunte und voll verliebte Frau an Lucas Seite zeigt, wendet sie sich nun ungewohnt nachdenklich an ihre Community.

«Weil ich meine Haare nicht glätte»

«Andere Leute zu verletzen, indem man gemeine Dinge sagt, ist inzwischen normal geworden, vor allem auf Soical Media», beginnt Michèle ihren langen Post. Und fährt fort: Gerade habe ihr jemand geschrieben, dass sie ihren Freund nicht verdiene, «weil ich meine Haare nicht glätte».

Das sei nur ein kleines Beispiel, das aber grosse Folgen im Leben eines Menschen haben könne. «Unterschätze nie die Kraft der Worte», ermahnt sie.

Vor allem Frauen würden sich häufig gegenseitig verletzen, während Feministinnen sich für Einigkeit einsetzten, so Michèle weiter. «Sollten wir uns nicht gegenseitig unterstützen, um zu wachsen?»

Für ihren Post erntet Michèle viel Zustimmung. «Danke für diese so wichtigen Worte», schreibt eine Followerin. Eine andere: «Dass du deine Haare nicht glättest, ist ein Problem? Ich schwöre, einige Leute werfen sich zu viele verrückte Pillen am Morgen ein.»

