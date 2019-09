«Trotz wenig Schlaf sollte man immer top aussehen»

In New York stehen gerade alle Zeichen auf Mode: Vom 5. bis Freitag, 13. September, findet in der US-Metropole die Fashion Week statt, auf der internationale Designer ihre Kollektionen für den Frühling und Sommer 2020 präsentieren. Unter den Promi-Gästen und Laufsteg-Profis tummelt sich auch das Schweizer Topmodel Manuela Frey.

Die Aargauerin ist zum Arbeiten im Big Apple. «Fashion Week ist immer die anstrengendste Zeit für uns Models», gesteht Frey gegenüber 20 Minuten. Für vier Shows ist sie in dieser Saison gebucht – darunter Christian Siriano, Lela Rose, Taoray Wang und Naeem Khan.

Gute Zeit mit Freunden und Kollegen

Die Freude am Modezirkus scheint die 22-Jährige auch nach sieben Jahren im Business (2012 gewann sie den Schweizer Elite Model Look Contest) nicht verloren zu haben. Im Gegenteil: Diese Wochen seien für sie nämlich ein besonderes Highlight.

«Mir macht das Ganze viel Spass», so Frey. Schliesslich sei es auch backstage «immer lustig und mit den meisten Models verstehe ich mich bestens».

Einladung dank «Switzerland's next Topmodel»

In dieser Saison konnte Manuela ebenso auf der anderen Seite des Laufstegs Platz nehmen. Drei Designer luden die Schweizerin als Gast in die Front Row ein.

«Zu dieser Ehre kam ich aufgrund meiner Tätigkeit als Host von ‹Switzerland's next Topmodel›.» Es freue sie sehr, dass sie «so viel positives Feedback» für die TV-Show bekomme.

Ein Rat für zukünftige Gäste und Models

Für den Nachwuchs hat die Schweizer Model-Mama gleich einen wichtigen Tipp parat: Trotz viel zu wenig Schlaf in der Fashion-Week-Zeit sollte man immer top aussehen, «da einem an jeder Ecke Streetstyle-Fotografen auflauern».

