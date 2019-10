Marc Sways Bruder fällt in Baugrube und stirbt

Am 30. September entdeckte die Kantonspolizei Zürich in einer Baustelle in Glattbrugg ZH eine leblose Person (20 Minuten berichtete). Wie es nun gemäss «SonntagsBlick» heisst, handelte es sich bei dem Toten um den jüngeren Bruder des Schweizer Musikers Marc Sways.

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Der 24-jährige Daniel war acht Meter in die Tiefe gestürzt. Sway sagt, dass sowohl ein Verbrechen als auch ein Suizid ausgeschlossen werden können. «Die Baustelle ist kein Ort, wo sich ein Mensch absichtlich das Leben nimmt.» Man gehe von einem tragischen Unfall aus. «Daniel ging abends aus dem Haus und kehrte einfach nicht mehr heim.» Er könne es immer noch nicht glauben. «Mein Herz ist gebrochen.»

(roy)