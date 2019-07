Mero beschenkt Loredanas Baby mit dicker Goldkette

Hana Aliu ist sieben Monate alt. Doch Hana führt kein gewöhnliches Baby-Leben – denn ihre Eltern sind die Rapper Loredana Zefi (23) und Gramoz Aliu (23) aka Mozzik.

Mit Mama und Papa, die in der Schweiz, in Deutschland und auf dem Balkan aktuell zu den erfolgreichsten Rappern zählen, kommt Hana auch ganz schön herum. Zu Hause ist die Familie in Luzern, doch ist sie regelmässig in Deutschland (wo Loredanas Label ist) und im Kosovo (wo die beiden ihre Wurzeln haben).

«Hana hat jetzt auch eine Goldkette»

Diese Woche haben Loredana und Mozzik auch mit ihrem Label-Kollegen Mero (18) und Eno (20) Zeit verbracht, die in der kosovarischen Hauptstadt Pristina aufgetreten sind. Mero hatte an Hana so viel Freude, dass er ihr gleich noch ein Geschenk überreichte, bevor er weiter nach Istanbul reiste.

In ihren Insta-Storys stellt Loredana klar, dass es wirklich Hanas Kette ist: «Ich hab eine eigene Goldkette, aber Hana hat jetzt auch eine Goldkette bekommen.» Die süssen Bilder gibts oben im Video.

