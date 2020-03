«Ich habe 200 Päckli aufs Mal zur Post gebracht»

Michèle, du warst gerade in Südamerika in den Ferien – geht das überhaupt, wenn man vor kurzem sein eigenes Modelabel gelauncht hat?

Ich hatte jemanden, der mich vertreten hat, während ich weg war. Und trotzdem habe ich Social Media betreut, Mails beantwortet – ich hätte gern mehr gemacht, aber die Internetverbindung war sehr schlecht.

Umfrage Kaufst du Lingerie? Gerne und oft, ja.

Manchmal, zu besonderen Anlässen.

Nein, das ist nicht mein Ding.

Warum? Ich trage eh nie was drunter.

Hast du für Leonessa Lingerie denn ein Team um dich herum aufgebaut?

Das meiste mache ich allein. Aber wenn ich jemanden brauche, habe ich zwei, drei Leute, die mir recht spontan helfen können – vor allem, wenn es ums Verpacken und Verschicken der Bestellungen geht.

Vor zweieinhalb Monaten hast du den Brand gelauncht – wie läufts?

Gut, ich bin sehr zufrieden. Obwohl es wohl immer noch besser laufen könnte.

Was heisst «gut», wie viele Stück hast du schon verkauft?

Ungefähr 1500 insgesamt, auch dank der vielen Zweit- und Drittbestellungen. Jemand hat bereits zum sechsten Mal geordert!

Was war die grösste Herausforderung bisher?

Ich lasse in Portugal produzieren, fair und nachhaltig, was toll ist. Aber: Sie sind dort nicht ganz so pünktlich, wie ich es als Schweizerin gewohnt bin. Der Launch war ursprünglich auf Ende November geplant. Das klappte nicht. Dann hiess es: «Dezember schaffen wir auch nicht.» Doch plötzlich kam die Nachricht: «In ein paar Tagen hast du die Kollektion.» Das war kurz vor Weihnachten.

Wie hast du dir das Wissen angeeignet, um eine eigene Lingerie-Kollektion auf die Beine zu stellen?

Ich habe mir alles im Internet zusammengesucht. Aber ich hatte mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Nur schon einen Produzenten zu finden, der Interesse hat, war sehr schwierig. Und wenn, dann waren sie meistens nicht daran interessiert, meine kleinen Mengen von etwa 150 bis 200 Stück pro Modell zu produzieren.

Wie viel Zeit verschlingt der Job als Modeunternehmerin?

Schon etwa 50 Prozent meiner Arbeitszeit. Den Rest wende ich immer noch für mein @thefashionfraction-Instagram auf. Aber Leonessa ist momentan mein Plan A.

Was ist das Tollste an dieser Arbeit?

Der Moment, wenn ich die Prototypen der neuen Kollektion zugeschickt bekomme, macht mir am meisten Freude – diese Woche ist es übrigens endlich wieder so weit. Und den Instagram-Kanal mache ich ebenfalls sehr gern – auch deshalb, weil er ganz anders ist als mein Haupt-Account.

Und das Verpacken der Bestellungen?

Sogar das macht mir Spass. Es ist motivierend, wenn die Bestellung reinkommt und ich sie dann selbst verpacke. Das hat dann auch etwas sehr Persönliches.

Auf der Post müssen sie dich demnach schon sehr gut kennen.

Oh ja. Sie sagen mir auch immer, ich solle doch mal einen Geschäfts-Account erstellen, damit ich die Sendungen am Geschäftsschalter aufgeben kann. Aber meistens sind es ja nur so fünf bis zehn Päckli aufs Mal. Beim Launch war das anders.

Nämlich?

Da haben wir etwa 200 Bestellungen an den Schalter gebracht. Wir waren zu dritt und hatten alle riesige Taschen dabei. Da dachte ich mir schon: «Ui, die auf der Post werden mich dafür lieben.» Aber sie haben es mit Humor genommen.

Eine zweite Kollektion kommt – was steht sonst noch an?

Swimwear fände ich toll. Aber bis ich dazu komme, dauert es mindestens noch ein, zwei Jahre. Auf Insta können meine Follower bei Design-Entscheidungen mitbestimmen, was sie jedoch nicht können, ist die Teile anprobieren. Darum habe ich kürzlich einen Pop-up-Store in Zürich gemacht, der sehr gut gelaufen ist.

Hast du nun weitere Pop-up-Aktionen geplant?

Oh ja. Das will ich jetzt monatlich machen, möglichst in verschiedenen Städten – dieses Wochenende in Genf und im April wahrscheinlich in London.



