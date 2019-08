Hat Michelle Hunziker ein Edelweiss gepflückt?

In Alta Badia im Südtirol macht Michelle Hunziker derzeit Ferien mit ihrer Familie. Am Sonntag gings für die 42-Jährige auf eine Klettertour in die Dolomiten. Immer mit dabei: Ihre Instagram-Community – die die Schweizer Moderatorin nun jedoch rügt.

Grund dafür ist ein Edelweiss, das Michelle bei ihrer Tour als Trophäe mitnahm und stolz auf einem Schnappschuss auf der Social-Media-Seite ihren vier Millionen Abonnenten präsentierte. Zwar ist die Alpenblume nicht mehr gefährdet, sie steht aber immer noch unter Naturschutz und darf somit nicht gepflückt werden.

«So zerstörst du unser Öko-System»

Ein Umstand, über den sie von ihren Fans schnell aufgeklärt wird: «Edelweiss zu pflücken ist verboten», schreibt etwa ein User unter der geposteten Bildstrecke.

Ein weiterer Nutzer schimpft: «So zerstörst du unser Öko-System.» Oder: «Vielleicht solltest du geschützte Arten dort lassen, wo sie hingehören.»

Michelle wehrt sich gegen den Shitstorm

Die bösen Kommentare ihrer Follower sind Michelle nicht entgangen. Nur einen Tag später veröffentlichte sie zusammen mit Freundin Serena Autieri (43) ein IGTV-Video, das sie mit folgenden Worten anteasert:

«Schön, habt ihr die Zeit gefunden, mich anzugreifen und zu kritisieren, ohne zu wissen, was wirklich war. Damit gebt ihr mir aber die Gelegenheit, über wichtige Themen wie den Naturschutz zu sprechen.»

Edelweiss war ein Geschenk

Im Clip selbst erklärt die dreifache Mutter – auf ironische Art – war hinter dem Edelweiss-Aufreger steckt. So sei alles gar nicht so, wie es aussehe. Das Edelweiss sei nämlich ein Geschenk ihres Bergführers Pietro gewesen, der die seltene Pflanze in seinem Garten züchte.

Als Schweizerin wisse sie natürlich vom Verbot und würde die Blume niemals pflücken. Nun könne sei dieses Verständnis und die Botschaft aber auch den Italienern vermitteln. Am Ende lässt Michelle als kleinen Seitenhieb einen Satz einblenden: «Bei diesem Video kam kein Edelweiss zu Schaden.»

