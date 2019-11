«Ich will nicht wegen des Tattoos verhaftet werden»

Eine Reise nach Nordkorea will von langer Hand geplant sein. Eigentlich. In Mirjam Jägers (37) Fall kam das Angebot jedoch äusserst spontan. Der TV-Sender Olympic Channel fragte die einstige Ski-Freestylerin telefonisch für einen Dokumentarfilm über Sport in Nordkorea an – nur wenige Tage vor dem Abflug im April. «Ich sagte trotzdem sofort zu», sagt die heutige Moderatorin im Gespräch mit 20 Minuten.

Die knappen Vorbereitungen

«Als ich das Telefon weglegte, musste ich dann schon leer schlucken. Hab ich jetzt da wirklich gerade Ja gesagt?», schildert Jäger. «Aber so eine Chance bekomme ich nie wieder.»

Bis kurz vor Abflug in den diktatorisch regierten Staat sei ihre Teilnahme dann auf der Kippe gestanden – wegen ihrer Tattoos und pinkfarbenen Haare, die sie zum damaligen Zeitpunkt trug. «Wir haben hin- und hertelefoniert, um sicherzugehen, dass ich einreisen kann», so Jäger. «Ich will ja nicht wegen meines religiösen Kreuztattoos verhaftet werden.»

Der bedrohliche Hinflug

Schon der kurze Flug vom Zwischenstopp Peking aus nach Pyongyang habe sich als Challenge entpuppt. «Kurz nach dem Start fuhren die Bildschirme runter und uns wurde die Zündung einer Bombe gezeigt.» Eineinhalb Stunden lang hätten sie darauf Militärpropaganda vorgeführt bekommen. «Das fährt voll ein.»

Die zensierten Dreharbeiten

Während des gesamten Aufenthalts wurde die Filmcrew von zwei Guides begleitet. «Sie führten uns herum und bestimmten, was wir zu sehen bekommen. Und was nicht.» Alle drei Tage wurde zudem das Videomaterial kontrolliert. Mirjam Jäger: «Wir verliessen das Land mit ausschliesslich abgesegnetem Inhalt.»

Der aussergewöhnliche Aufenthalt

Das Hotel war komplett leer, als sie eincheckten. «Wir kamen alle auf separaten Etagen unter. Niemand wusste, warum.» Auch im Eisstadion, Zoo und in Restaurants hätten sie kaum jemanden angetroffen. «Das ist schon schräg. Und man weiss bis zum Ende nicht, ob das repräsentativ ist.»

Die Crew reiste zudem mit einer grossen Summe Bargeld. Grund: In Nordkorea gibt es weder Kreditkarten noch Bancomaten. Zudem kein Handynetz: Smartphones und Laptops hatten alle vorgängig in Peking deponiert. Für Mirjam Jäger bedeutete das, während über einer Woche keinen Kontakt zu Sohn Louie (2) und Partner Rafael Beutl (34) zu haben.

«Ein einziges Mal konnte ich vom Hotel aus zu Hause anrufen», sagt sie. «Aber ich habe Rafa nicht erreicht.» Sie weiss: Die Telefonate wären ohnehin abgehört worden.

Es sei «sehr speziell», so lange abgeschottet zu sein. Trotzdem konnte sie dem Umstand durchaus Positives abgewinnen: «Es hat auch gutgetan, mal nicht ständig aufs Smartphone schauen zu müssen.»

Der eigentliche Marathon



Hauptplot des Films ist die Teilnahme am Mangyongdae Prize International Marathon – dem einzigen Sportevent in Nordkorea, an dem auch ausländische Athletinnen und Athleten teilnehmen dürfen. Mimi Jäger lief die 10-Kilometer-Route mit – ein grosses Erlebnis, wie sie sagt. Das ganze Stadion habe gebebt, alle hätten ununterbrochen in die Hände geklatscht. «Und die Leute am Strassenrand haben uns die ganze Zeit zugewinkt. Noch nie haben sie so viele Ausländer aufs Mal gesehen.»

Das persönliche Fazit

Sie sei mit vielen Fragen eingereist. «Und bin mit noch mehr Fragen wieder heimgekehrt», sagt Jäger. Es sei frustrierend, so wenig über die Zustände dort zu wissen. «Eigentlich gehe ich den Dingen gern auf den Grund.»

Der Film «Running in North Korea» ist seit kurzem auf dem Olympic Channel zu sehen. Den Trailer siehst du hier:



(kfi)