Andrina tanzt in Justin Biebers Musikvideo

Die neue Bachelorette Andrina Santoro ist in einem Musikvideo mit Popstar Justin Bieber zu sehen, wie sie in einem Story-Post auf dem offiziellen Insta-Channel der Sendung erzählte (siehe unten).

Umfrage Kennst du den Song «I'm the One»? Na klar, wer nicht? Ich habe auch das Musikvideo schon gesehen.

Ich habe ihn auch schon gehört, das Musikvideo dazu kannte ich aber nicht.

Nein, diesen Song habe ich noch nie gehört.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Der Song, zu dem die 26-Jährige in knappen Shorts und im Bikinioberteil tanzt, ist der Charthit «I'm the One» von DJ Khaled (43) zusammen mit Justin Bieber (25), Quavo (28), Chance the Rapper (25) und Lil Wayne (36).



(Video: 3+ via Instagram/bachelorschweiz)

Spontane Anfrage

Wie Andrina gegenüber 20 Minuten verriet, sei die Zusammenarbeit sehr spontan entstanden: «Ich war während drei Monaten in Los Angeles. Ein bekannter Fotograf, mit dem ich auch Shootings hatte, fragte mich, ob ich denn nicht kurzfristig Lust hätte, in Justin Biebers Musikvideo mitzumachen.»

Da habe sie sich gedacht: «Warum nicht?» Fan des Sängers sei sie aber nicht. «Ich fand einfach, dass es bestimmt eine super Erfahrung wird», erklärt die Zürcherin.

«Justin ist sehr nett und freundlich»

Bereits am nächsten Tag sei sie dann zum Dreh gegangen: «Es war alles sehr unkompliziert. Wir waren recht viele Mädels am Set.» Trotzdem konnte sie Justin kurz kennenlernen: «Er sowie der Rest des Teams sind alle sehr nett und freundlich gewesen.»

Im Clip hat die Bachelorette mehrere kurze Auftritte in verschiedenen Sequenzen: Vor einem Hauseingang tanzt sie in High Heels gemeinsam mit anderen Frauen um die vier Starmusiker.

Einmal wird sogar eine Nahaufnahme ihres Gesichts eingeblendet. Für den Drehtag sei sie übrigens nicht bezahlt worden.

Screenshots von Andrinas Auftritt neben Justin Bieber gibts oben in der Bildstrecke. Und hier ist das ganze Musikvideo:



(Quelle: Youtube/DJ Khaled)

Sie wollen Andrinas Freund werden

(mim)