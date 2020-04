Harry und Meghan verschanzen sich

Vor knapp einem Monat haben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihren Wohnsitz in die Showbiz-Hauptstadt Los Angeles verlegt. Jetzt haben sie sich in der Nachbarschaft von Elton John (73) niedergelassen – allerdings nur vorübergehend.

Wie «The Sun» berichtet, hätten die beiden ihr L.A.-Traumhaus, in dem sie sich mit Sohn Archie niederlassen wollen, noch nicht gefunden. Deshalb würden sie es sich in ihrem Übergangsdaheim nun «so bequem wie möglich machen», zitiert die Zeitung einen Insider.

Vor Paparazzi sicher

Das Haus sei knapp zehn Millionen Franken wert und liege in einer von der Öffentlichkeit abgeschirmten Siedlung, wo Harry und Meghan vor den Kameralinsen der Paparazzi sicher seien. Zuletzt wurden die beiden dabei fotografiert, als sie an zwei Tagen hintereinander Essen an Bedürftige verteilten. Auch beim Spazieren mit ihren Hunden wurden sie schon abgelichtet.

Elton John ist ein guter Freund von Harry – er stand dessen verstorbener Mutter Prinzessin Diana sehr nahe. Vergangenen Sommer hatte der Musiker Harry und Meghan seinen Privatjet geliehen, damit die beiden nicht mit öffentlichen Linienflügen in die Ferien nach Frankreich fliegen mussten.

