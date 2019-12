Mia Madisson zeigt erstmals ihren Freund

In ihrem Leben geht es weiter turbulent zu. Anfang Dezember verkündete Reality-TV-Star Mia Madisson (23) im Gespräch mit 20 Minuten, dass sie «vielleicht schwanger» sei. Hormonspritzen könnten verantwortlich für die eindeutigen Blut- und Urintests sein, wie sie sagte. Gleichzeitig gab die einstige «Bachelor»- und «Love Island»-Kandidatin die Trennung von ihrem Freund bekannt. Gerade mal vier Monate waren sie ein Paar, dann machte er Schluss mit ihr.

Das ist jetzt drei Wochen her. Und schon sieht Mias Welt wieder ganz anders aus. Sie und ihr Ex haben wieder zueinander gefunden. Über ihre mögliche Schwangerschaft will sie inzwischen nicht mehr sprechen – zumindest bis sie die Gewissheit hat.

Über ihren Freund Stephan (20) dagegen umso mehr. Die sichtlich verliebte Influencerin hat den Franzosen, der in Strassbourg lebt und als Model arbeitet, nach Zürich eingeladen. Im Video oben zeigen sie sich erstmals öffentlich zusammen – und sprechen über ihre Trennung, ihre Beziehung und ihre (gemeinsame) Zukunft.



