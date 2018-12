«2018 war ein hartes Jahr»

Sie lacht, sie strahlt, sie sonnt sich im Erfolg – auf wie abseits der Bühne. Moderatorin und Zweifachmutter Christa Rigozzi (35) ist das Schweizer Paradebeispiel einer Frohnatur, der beruflich wie privat immer alles spielend leicht von den Händen zu gehen scheint.

Kuscheln im Familienbett: Christa Rigozzi mit Ehemann Giovanni und den Zwillinge Alissa und Zoe. Kuscheln im Familienbett: Christa Rigozzi mit Ehemann Giovanni und den Zwillinge Alissa und Zoe.

Auf dem Sofa von Berufskollegin Claudia Lässer (41) bekommt die perfekte Fassade heute Abend für einmal Risse. Die Entertainerin zeigt sich ungewohnt traurig und ernst. Was sie dieses Jahr zum Weinen gebracht habe, will Lässer in ihrer aufgezeichneten Sendung «Persönlich» auf Teleclub Zoom wissen.

«Es war kein einfaches Jahr in gewissen Bereichen in meinem Leben», gesteht Rigozzi auf die Frage. Sie habe das noch nie zuvor gesagt, aber: «Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn 2018 vorbei ist.»

Beten in schweren Zeiten

Es seien gesundheitliche Probleme, die sie stark beschäftigt hätten, führt sie dann weiter aus. Aber nicht sie selbst sei betroffen, sondern enge Freunde und Familienmitglieder. «Ich dachte: Was ist los?», erzählt Rigozzi. Und sie wiederholt: «Es war ein hartes Jahr.»

Auf Details der Erkrankungen geht die Tessinerin nicht ein. Dafür sagt Rigozzi, was ihr in dieser Zeit geholfen hat: ihr Glaube. «Ich habe letzte Woche noch gebetet, dass es gut kommt.»

Wir sind auf gleicher Augenhöhe

Immer an ihrer Seite ist auch ihr Ehemann Giovanni Marchese (40). Kennen gelernt haben sich die zwei schon als Teenager, seit 2010 sind sie verheiratet, Ende 2016 sind ihre Zwillingsmädchen Alissa und Zoe zur Welt gekommen. Christa ist sich bewusst: «Ohne Gio wäre ich niemals so erfolgreich.»

Und sie schwärmt: «Er ist nicht nur ein lieber Mann, er ist mein grösster Fan. Der Mann, dem ich vertraue. Der mich pusht, motiviert und unterstützt.»

Bei ihnen zu Hause herrsche Gleichberechtigung in allen Bereichen. «Wir sind wirklich auf gleicher Augenhöhe.»

Das ganze Interview sehen Sie am Mittwochabend um 20 Uhr in «Persönlich» auf Teleclub Zoom.

