Was sagt Ronja Furrer zu ihrem Seitensprung?

«Es gibt nichts Besseres als aufzuwachen und seine Frau zu sehen. Wie sie einen Freund küsst auf Instagram», rappt Stress (42) in seinem Track «A chaud et à froid». Und packt damit ungewohnt Privates über seine Beziehung mit Model Ronja Furrer (27) aus.

Umfrage Wurdest du schon mal betrogen? Ja.

Nein.

Ich weiss es nicht.

Ich bin Single.

«Ja, das ist wirklich passiert», bestätigte der Westschweizer nun erstmals die hartnäckigen Fremdgeh-Gerüchte im Gespräch mit «Schweiz am Wochenende». «Eines Tages klickte ich mich durch das Fotoportal, und es fuhr mir durch den Kopf: «‹Shit, Ronja betrügt mich mit einem anderen Mann.›»

«Fremdgehgerüchte lassen mich kalt»

Die späte Bestätigung überrascht. Zumal seine Freundin die Spekulationen erst kürzlich dementierte, zumindest indirekt: «Fremdgehgerüchte lassen mich kalt», sagte Ronja Furrer erst Mitte September zur «Schweizer Illustrierten». Und wich aus: «Gerüchte allgemein gibt es immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das muss man versuchen auszublenden.»

Nach dem offenherzigen Interview ihres Freundes hüllt sie sich nun in Schweigen. Für eine Stellungnahme gegenüber 20 Minuten war das Aargauer Model nicht erreichbar.

Still ist es auch auf ihrem Insta-Account, eine aktuelle Story existiert nicht. Und Ronjas letzter Eintrag – ein Laufsteg-Clip – ist drei Tage her. Ihren letzten privaten Post muss man lange suchen.

Kein Aus nach Fehltritt

Fest steht: Stress und Ronja wollen auch in Zukunft zusammen sein. Sie hätten viel über ihren Fehltritt gesprochen und beschlossen, zusammenzubleiben, sagte Stress im jüngsten Interview. Obwohl die Fernbeziehung – sie lebt in New York, er in Zürich – es nicht einfach mache.

Stress nimmt denn auch eine Teilschuld auf sich. «Ich habe sie allein gelassen, war nicht da für sie als ihr Freund, habe sie nicht in mein Leben hereingelassen», reflektierte er.

Stress rappt im Song «A chaud et à froid» über den Seitensprung seiner Freundin:





(kfi)