In seinem neusten Release «A chaud et à froid» beschreibt Stress (41), wie er auf Instagram entdeckt, dass seine Freundin mit einem anderen Mann knutschte. In einem Youtube-Video, in dem er die Entstehung des Songs erklärt, nimmt Stress eine Teilschuld auf sich – er sei in der Beziehung oft abwesend gewesen und habe sich Ronja (27) immer wieder verschlossen.

Umfrage Wurdest du schon mal betrogen? Ja.

Nein.

Ich weiss es nicht.

Ich bin Single.

Als die Single vor zwei Wochen erschien, waren die beiden in den Ferien – zusammen. Zum Thema Fremdgehen wollte sich weder Stress noch Ronja weiter äussern.

Die Freunde freuts

Auf Instagram macht der Rapper nun aber klar: Die beiden haben sich wiedergefunden. Zurück in der Schweiz teilte er diese Woche eine Dreier-Slideshow, auf denen sie glücklich und gelöst an einem Strand in die Handykamera lachen.

Zu den Fotos stellt er einzig – und vielsagend – ein rotes Herz-Emoji. Seine Follower freuen sich über die Bilder: Der Post holt über 2000 Likes und zahlreiche Kommentare. Der Lausanner Produzent Yvan Peacemaker, einer der ältesten Freunde von Stress, schreibt: «Ah, wie schön, euch wieder zusammen zu sehen.»

Ein paar Tage zuvor waren Stress und Ronja auch zusammen am Openair Frauenfeld und haben fleissig Insta-Stories hochgeladen. Auch im Backstage zeigten sie sich innig, wie in einem Video von SRF 3 zu sehen ist. Ronja und Stress sind immer noch Stronja. #TBC – mit Happy End.



Hier gibt Stress einen Einblick in seine Psychotherapie. (Video: Omar Manai)

(fim)