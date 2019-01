«Mein Handy ist mehrmals abgestürzt»

Luizella, was ging dir durch den Kopf, als Xavier Naidoo dir die goldene CD überreicht hat?

Ich bin ans Casting gegangen mit der Erwartung, dass ich vielleicht einen Recall-Zettel bekomme. Als er mit dieser CD aufgestanden ist, konnte ich es zuerst nicht glauben. Ich hätte mir nie erträumt, eine goldene CD von einer Musiklegende wie Xavier Naidoo zu bekommen.

Kannst du beschreiben, wie du dich gefühlt hast?

Im ersten Moment war ich echt geschockt. So etwas erlebt man nicht jeden Tag.



Luizella bedankt sich nach dem Casting-Erfolg unter Tränen bei ihren Fans auf Instagram. (Video: Instagram luizella)

Wann hast du dich dazu entschieden, bei DSDS mitzumachen?

Schon seit ich zum ersten mal DSDS gesehen habe, war für mich klar, dass ich dort einmal mitmachen möchte. Mir hat aber lange Zeit das Selbstvertrauen dazu gefehlt, vor so vielen Menschen öffentlich aufzutreten. Jetzt habe ich mir aber einfach gesagt: Das packe ich, ich ziehe das durch.

Woher das plötzliche Selbstvertrauen?

Ich habe mir bewusst gemacht, was ich in meinem Leben schon alles gemeistert habe. Dann dachte ich: Wenn ich schon so vieles geschafft habe, wieso sollte ich DSDS nicht auch meistern.

Bist du schon nervös im Hinblick auf die nächsten Folgen die rauskommen?

Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch immer fleissig am Üben weil die Konkurrenz ist natürlich gross.

Was machst du eigentlich neben dem Singen?

Ich mache eine Lehre als Kauffrau. Und ich bin im Internet sehr aktiv: Nebst einem Instagram-Account habe ich auch einen Youtube-Channel, auf dem ich viel poste. Und ich fotografiere und ab und zu modle ich auch. Generell hat mein Leben viel mit Kunst und Musik zu tun. Am Wochenende singe ich oft in der Kirche und ich schreibe auch gerne Gedichte.

Funktioniert es gut, deine Lehre mit DSDS zu verbinden?

Ja, aber es ist nicht einfach – man muss bereit sein, Opfer zu bringen. Ich kann schliesslich nicht die ganze Zeit in der Schule fehlen.

Influencerin oder Sängerin: Was sind deine Zukunftspläne?

Momentan liegt mein Fokus ganz klar auf DSDS – und dem Abschluss meiner Lehre. Danach schaue ich, welche Türen sich für mich öffnen werden.

Was sagen deine Freunde und deine Familie zu deinem Erfolg bei DSDS?

Die sind richtig stolz auf mich. Ich bekomme wirklich von allen Seiten grosse Unterstützung. Alle stehen voll und ganz hinter mir.

Wie sind die Reaktionen auf deinem Instagram-Account?

Mein Handy ist mehrmals abgestürzt wegen all den Nachrichten und Glückwünschen, die ich bekommen habe. Sowas habe ich noch nie erlebt!

Auf Instagram erwähnst du auch, dass dein Vater verstorben ist.

Ja. Er ist selber auch Musiker gewesen und hat mich sehr unterstützt. Er hat mir immer gesagt, wenn ich älter bin, dann soll ich bei DSDS mitmachen. Deswegen bedeutet mir der Erfolg in der Sendung auch wahnsinnig viel.

