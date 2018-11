«Ich heule mich bei Brian ganz oft aus»

Sie ist 16 und rund 413'000 Instagram-Follower stark; er ist 18 und erreicht mit seinen beiden Profilen 167'000 Menschen: Anna-Maria aus dem Kanton Basel-Land und Brian Havarie aus Bern gehören zu den bekanntesten jungen Social-Media-Persönlichkeiten der Schweiz – und sind allerbeste Freunde.

Umfrage Zeigst du deine/n BFF auf Insta? Klar, fast ausschliesslich.

Immer wieder gerne, ja.

Ab und zu.

Kaum. Ist ja mein Insta, nicht ihres/seines.

Never.

Ich instagramme nicht. Und/oder ich habe keine/n BFF.



Uns verraten die Schülerin und der Lehrling, wie sie sich kennen gelernt haben, was sie am anderen nervt und was sie einander niemals verzeihen könnten.

Und zwar oben im Video.

Hier unten zeigen wir noch einige BFF-Insta-Posts der beiden:

(shy)