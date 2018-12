Schweizer schafft es auf Platz 1 der US-Charts

Drake (32), G-Eazy (29) oder The Game (39) – all diese Rapstars vertrauen auf das Handwerk von OZ: Einige ihrer Songs wurden mit Beats und Melodien des Zürcher Musikproduzenten angereichert. OZ, mit bürgerlichem Namen Ozan Yildrim (26), hat den Durchbruch geschafft und arbeitet seit Jahren mit den ganz, ganz Grossen aus der Hip-Hop-Branche in den USA und in Deutschland zusammen.

Umfrage Hörst du Hip-Hop? Ja! Ich liebe fette Beats und guten Rap.

Ja! Aber nur deutschen Hip-Hop.

Ja! Aber nur amerikanischen Hip-Hop.

Ab und zu. Ein paar (Oldschool-)Lieder gehören zu meinen Lieblingen, aber ich höre sonst eher andere Musik.

Nein, überhaupt nicht! Das ist doch so komische Trommelmusik, zu der schlecht erzogene Jungs schnell mitreden und fluchen.

Selten. Ich habe einen anderen Musikgeschmack.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Nun schafft er Historisches: Der von ihm mitproduzierte aktuelle Hit «Sicko Mode» von Travis Scott (26) schafft es diese Woche auf Platz 1 der Billboard Hot 100, der offiziellen US-Charts. Damit ist er der erste Schweizer Musiker, der die Single-Charts in den USA toppt.

Für seinen Erfolg regnet es Lobeshymnen. Travis Scott richtet seinen Dank höchstpersönlich an OZ und bezeichnet ihn auf Twitter als «unglaublich». Der Schweizer habe laut dem Rapper ein Gespür und Verständnis für kreative Beats. Gemäss SRF Virus hat OZ im Hit-Song den mittleren der drei Teile beigesteuert.

Welche musikalischen Errungenschaften das Schweizer Talent sonst noch an sich gerissen hat, erfährst du oben in der Bilderstrecke.

(don)