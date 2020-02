Heute startet die Schweizer Adaption von «Sing meinen Song». Soulsänger Seven, der 2016 in der deutschen Version dabei war und das Format darum auch von der Produktionsseite her kennt, wird die Show hosten. Stefanie Heinzmann und ihre Musik stehen in der ersten Folge im Zentrum.

Seven und Heinzmann sind schon lange gute Freunde. Vor dem Sendestart schwärmt er von der Walliserin: «Mit ihr zu reden ist für mich wie Velofahren.»

«Meine Traumkonstellation»

Als er zusagte, «Sing meinen Song» in der Schweiz umzusetzen, war klar, wo er anfangen würde. «Steffi war die Erste, die ich angerufen habe», sagt Seven. Denn: «Ich wollte das nicht einfach mit irgendwem machen.»

Die beiden trafen sich zum Essen – und Heinzmann sagte zu. «Ich kenne sie schon sehr lange und kann mit ihr extrem offen über alles reden», sagt Seven. Ausserdem würde die sehr TV- und öffentlichkeitserprobte Sängerin allen anderen auf dem Sofa, die vielleicht nicht so viel Fernseherfahrung haben, durch ihre Art helfen, sich zu öffnen. «Sie hat alle Herzen gebrochen.»



(Quelle: Instagram/sevenmusic)

Das liege daran, dass «Steffi so offen und so entwaffnend ist, dass am Ende niemand auf dem Sofa noch das Gefühl hatte, er müsse irgendwie cool bleiben.»

Die beiden Musiker haben schon 2013 ein gemeinsames Lied namens «Lost» aufgenommen und Seven hat die 30-Jährige 2019 kurzerhand auf seine «Soulmate»-Tour als Duettgast mitgenommen. Dieses Video ist kurz nach den Aufnahmen 2013 entstanden. Damals war Heinzmann 23 Jahre alt.



(Quelle: Instagram/sevenmusic)

Zwei Wochen Dreh auf Gran Canaria

Seven lädt ab Freitag sechs Schweizer Sängerinnen und Sänger ein, um gegenseitig die Lieder der anderen zu interpretieren und zu singen. Die Künstlerinnen und Künstler kamen für die Dreharbeiten während zwei Wochen auf Gran Canaria zusammen.

Neben Seven und Stefanie Heinzmann sind Steff la Cheffe, Francine Jordi, Ritschi, Marc Storace und Loco Escrito mit dabei. Vor dem Staffelstart sagt Seven: «Jetzt habe ich wirklich meine Traumkonstellation von Künstlern und Künstlerinnen.»



(Quelle: TV24)

Jeder Abend ist einem der Gäste und seiner Arbeit gewidmet. Der Star des Abends performt einen eigenen Song, die anderen Künstlerinnen und Künstler setzen zudem je einen Song auf ihre Art um. Am Ende wird der «Song des Abends» ausgewählt.

«Sing meinen Song» startet am 21. Februar um 20.15 Uhr mit Stefanie Heinzmann und wird im Wochenrhythmus auf TV24 ausgestrahlt.



(kro)