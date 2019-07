Spoilert Kenny hier schon den Beziehungsstatus?

Andrina (26) hat gewählt: Gestern Abend überreichte sie ihre letzte Rose als Bachelorette 2019 dem Zürcher Architekturstudenten Kenny (23). «Ich habe mich verliebt», sagt Andrina nach der Entscheidung.

Wie es um ihre Beziehung steht, wird erst in einer Woche in der Zusatzfolge aufgelöst. Eigentlich.

Andrina kommentiert mit Herz

Denn am Morgen nachdem die Schweiz erfahren hat, wer das fünfte «Bachelorette»-Rennen für sich entschieden hat, postet Kenny ein Foto mit Andrina auf seinem Instagram-Kanal. Es zeigt die beiden knutschend in perfekter Kitschkulisse.

Als Ort taggt er Lissabon. Sind die beiden also schon zusammen verreist? Dass sie zurzeit dort sind, ist nicht möglich: Gestern Abend waren beide am Public Viewing in Zürich.

Andrina kommentiert das Foto übrigens, ziemlich eindeutig, mit einem roten Emoji-Herzen. Kennys Follower freuen sich über das Bild – und das Paar. «Andrina hätte keine bessere Wahl treffen können», lautet ein Kommentar. Oder: «Tarzan und Jane haben sich gefunden.» Einig sind sich alle: Hier siehts nach richtiger Romantik aus.

