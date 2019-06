Spricht Loredana in ihrem neuen Song Klartext?

Die News

Auf Instagram teilt Rapperin Loredana Zefi (23) am Dienstag überraschende News: Sie wird diese Woche einen neuen Song veröffentlichen, und zwar am Donnerstag um 23:59 Uhr. Titel: «Labyrinth».

Dazu schreibt sie, dass ihr vergangene Woche verstorbener Vater sich gewünscht hätte, dass sie weiter Musik mache. «Mein Vater war stolz auf mich.» Sie werde weiter Songs veröffentlichen, «für ihn, für meine Familie» und sich ab jetzt «noch mehr Mühe geben».

Die Pause

Der angekündigte Release kommt überraschend, da Loredana vor kurzem eine Musik-Auszeit angekündigt hatte. Vor einem Monat deckte 20 Minuten auf, dass die Luzerner Staatsanwaltschaft gegen Loredana ermittelt. Sie soll ein Walliser Ehepaar um 700'000 Franken betrogen haben – es gilt die Unschuldsvermutung.

Loredana veröffentlicht eine neue Single

In einem Video-Statement sagte die Rapperin am 22. Mai daraufhin ihre für den Sommer geplanten Festival-Auftritte ab. Sie wolle zuerst einmal «die Dinge sortieren» und sich um ihre Tochter kümmern.

Die Strategie

«Ich werde Klartext reden», versprach Loredana dabei. Gut möglich, dass sie das in der neuen Single tun wird, die am Donnerstag erscheint. Der Titel «Labyrinth» lässt vermuten, dass es um die Betrugsvorwürfe und die Turbulenzen gehen könnte, in denen sie gerade steckt.

Momentan ist Loredana Zefi viel Aufmerksamkeit gewiss. Es ist aus Marketing-Sicht auf jeden Fall ein schlauer Zeitpunkt, einen neuen Song zu veröffentlichen. Die Pause dauerte also nur zwei Wochen.

(fim)