Heinzmanns Bandkollege stirbt nach Locarno-Gig

Am Freitag stand Sevan Gökoğlu in Locarno noch zusammen mit Stefanie Heinzmann auf der Bühne beim Moon&Stars-Festival. Jetzt ist der Musiker in der Nacht auf Sonntag, 21. Juli, mit nur gerade 37 Jahren völlig überraschend gestorben, wie Wochenblatt-reporter.de berichtet.

Heinzmann postete nach dem Konzert am Tessiner Festival noch ein Bild, auf dem auch der Keyboarder ganz rechts zu sehen ist. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Das «Wochenblatt» bezeichnet den Keyboarder «als Ausnahmemusiker», er war als «erfahrener Session- oder als kreativer Sudiomusiker» gefragt. Unter anderem hat er mit Musikern wie Xavier Naidoo, Max Herre, Joy Denalane, Adel Tawil, Jan Delay oder Uwe Ochsenknecht zusammengearbeitet.

Stefanie Heinzmann spielte gestern Abend eine besondere Halb-unplugged-Show auf einem See – begleitet einzig von einem Drummer, einem Gitarristen und einem Bassisten, ohne Keyboard. Sie hat sich bisher nicht zum Todesfall geäussert.

(20 Minuten)