Ins Bett kam Sieger Saviour erst um 7 Uhr

Er ist das erste Switzerland's next Topmodel und nicht nur auf dem Catwalk ganz vorne mit dabei: Nach seinem tränenreichen Sieg am Freitagabend in der Zürcher Maag-Halle liess es Saviour Chibueze (19) mit seinen Freunden noch bis in die frühen Morgenstunden krachen. «Ich kam erst um 7 Uhr ins Bett und stand schon gegen 10 Uhr wieder auf», sagt der quirlige Bieler zu 20 Minuten, «nach der After-Party feierten wir im Hotel weiter.»

Umfrage Saviour ist Switzerland's next Topmodel – die richtige Wahl? Zu 200 Prozent! Und vielleicht sogar noch mehr.

Ist ganz okay.

Nein! Die Zweitplatzierte Marion hätte den Sieg mehr verdient.

Warum hat Topfavorit Sandro nicht gewonnen?



Den Samstag brauchte er deshalb nicht nur, um seinen Triumph zu verdauen, sondern auch, um viel Schlaf nachzuholen. Kaum zu Hause in Biel angekommen, verzog sich Saviour erst einmal in sein Bett. «Ich war so fertig», erzählt er lachend.

Zu viele Nachrichten für Insta

Hunderte Botschaften und Gratulationen warteten anschliessend auf den Gewinner der ersten SNTM-Staffel – so viele, dass «Instagram mit dem Laden der Direct-Messages gar nicht mehr nachgekommen ist». Der Nachbar begrüsste Saviour ausserdem mit einem grossen Gratulationsschild an seiner Tür. Die Reaktionen seien positiv bis euphorisch, sagt Saviour. Nur Vereinzelte hätten sich negativ über ihn ausgelassen. Viele Nachrichten hat er schon beantwortet. «Ich gebe mein Bestes, aber alle werde ich nicht schaffen.»

Am Tag nach seinem emotionalen Sieg liefen auch noch einmal die Tränen – als Saviour sich die Wiederholung der TV-Sendung zu Hause auf dem Sofa anschaute. «Das war so emotional», sagt er. «Mein Einstellung war: Ich gehe hin und gewinne das Ding. Und am Ende gewann ich wirklich, das ist so krass.» Langsam realisiere er aber, was abgelaufen sei.

«Jetzt geht es richtig los»

Spätestens am Montag beginnt denn auch sein neues Leben als Topmodel: Auf Saviour, der seinen Job als Informatiker vorsorglich schon zu Beginn der Staffel gekündigt hat, warten Pressetermine, Shootings sowie viele Besprechungen und Papierkram.

Als Gewinn gab es nämlich nicht nur ein Cover-Shooting für 20 Minuten Friday und den Schlüssel für einen VW, sondern auch einen Vertrag bei der renommierten Time Model Agency. Er weiss: «Jetzt geht es erst richtig los!»

