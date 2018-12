So würde Tamy das Bundeshaus aufmischen

Das Modelbusiness hat sie nach sechs Jahren etwas gesehen. Das sagte Tamy Glauser (33) schon im November zu 20 Minuten. Und verriet, dass sie mit der Politik liebäugle: «Ich interessiere mich politisch sehr für den Klimawandel. Ich hoffe, ich kann da bald etwas bewegen.»

Umfrage Tamy Glauser als Grünen-Politikerin – passt das? Wie die Faust aufs Auge! Ich könnte sie mir sogar als Bundesrätin vorstellen.

Na ja. Sie soll den Weg mal weiterverfolgen, dann sehen wir weiter.

Nein, der Catwalk steht ihr besser.

Tamy Glauser, Klimawandel – mir ist alles schnuppe.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Das kann sie vielleicht tatsächlich schon bald. Das Topmodel und Aushängeschild der LGBT-Community ist einer Einladung der Grünen gefolgt und hat die Fraktion am Montag im Bundeshaus besucht. «Ich habe viele Parteimitglieder kennen gelernt und mit ihnen über Climate Change gesprochen», sagt Tamy zu 20 Minuten. «Ich konnte darlegen, wie ich das sehe und wie wichtig ein Umdenken ist – jetzt.»

Ist die Parteimitgliedschaft schon geritzt?

Die Bernerin blieb bis am späten Abend und zeigte sich tags darauf tief beeindruckt. Sie habe zwar keine Rede vor dem Parlament gehalten. Noch nicht, «aber ich würde das ganz gerne mal machen, wenn es um eine Herzenssache geht».

Ist damit der Startschuss für eine neue Karriere gefallen? Tamy gibt sich bedeckt. Sie könne zum jetzigen Zeitpunkt weder sagen, ob weitere Schritte unternommen worden seien, noch, ob sie nun der Partei beigetreten sei. Nur so viel: Sie sei sehr gespannt, wohin das Ganze führe. Und augenzwinkernd fügt sie an: «Es war sicher nicht das letzte Mal, dass man mich im Bundeshaus gesehen hat.»

Leider gibts kein veganes Essen

Klingt so, als wäre Tamys politische Zukunft nur noch eine Formsache. Die Grünen jedenfalls hätten mit ihr schon grosse Pläne: «Ich hätte sie gern im Nationalrat. Sie würde frischen Wind in das Parlament bringen», so Nationalrätin Sibel Arslan kürzlich gegenüber «Blick».

Und Tamy selbst sähe nicht nur in Sachen Klimawandel und LGBT-Rechte Politthemen, die ihr am Herzen liegen. «Im Bundeshaus gibt es leider noch kein veganes Essen», wie sie bei ihrem Besuch feststellte, «auch da sehe ich Verbesserungspotenzial.»

Tamy Glauser kürzlich im Video-Interview mit 20 Minuten: «Ich interessiere mich politisch sehr für den Klimawandel», sagte sie im November.