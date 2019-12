Um wen gehts in Loredanas neuem Song?

Wann kommt der Song?

Umfrage Was ist dein Lieblingslied von Loredana? «Eiskalt»

«Jetzt rufst du an»

«Labyrinth»

«Bonnie & Clyde»

«Milliondollarsmile»

«Sonnenbrille»

«Genick»

Der neue wirds! Fix.

Ich höre ihre Musik nicht.

Heute um 23:59 Uhr droppt Loredana ihre neuste Single mit dem Titel «Mit dir». Es ist ihre siebte Single dieses Jahr. Zudem erschien im September das Debütalbum «King Lori».

Wer ist dabei?

Von einem Feature ist nichts bekannt. In den Teaser-Videos, die sie vorab gepostet hat, sind neben ihr und Tänzerinnen auch keine weiteren Rapper zu sehen.

In ihren Insta-Storys hat die 24-Jährige allerdings ein Foto mit Bonez MC (33) geteilt (dessen Zürich-Konzert sie vergangenes Wochenende im VIP-Bereich des Hallenstadions verfolgte) und der Hit-Rapper aus Hamburg lipsynct in einem weitern Insta-Video sogar zum neuen Track.

Hat er ein Feature im Song? Oder geht es im Text sogar um ihn? Sowohl Loredana wie Bonez sind zurzeit Single. Am Donnerstag postete er ein Foto mit Loredana und setzte den Hashtag #Gerüchte und den Kommentar «Ich liebe es» dazu.

Produziert ist auch der neuste Track von Loredanas Hitmachern des Vertrauens: Die Musik kommt von den beiden deutschen Erfolgsproduzenten Miksu und Macloud.

Und wen gehts?

Der Titel lässt einiges offen. Nach Bekanntgabe der (vielleicht nur vorübergehenden) Trennung von Ehemann Mozzik (24) im Oktober erwarten viele weitere Erkenntnisse zu ihrem Liebesleben. Eine Zeile im Refrain lautet: «Hey Shawty, was geht, komm wir machen Party bis um zehn / Es gibt nur dich oder Drake.»

Im Bonez-MC-Snippet auf Instagram ist zudem zu hören, dass es eindeutig um eine Beziehung zwischen Mann und Frau geht. Auch wenn die Zeilen nicht deutlich zu verstehen sind, dürfte Lori Folgendes rappen: «Du fühlst dich gut an, ja für dich werd' ich sogar dick / Und du hängst an meinen Lippen.»

Was liegt drin?

Mit «Eisklat» kam King Lori zusammen mit Mero im September in den deutschen Charts auf Platz eins. Alle ihre Singles haben es in Deutschland dieses Jahr in die Top Ten geschafft. Auf Spotify haben die Songs zwischen 27 Millionen und 49 Millionen Streams und auf Youtube zwischen 23 und 61 Millionen Klicks.

In der Schweiz war bisher «Bonnie & Clyde» mit Mozzik der grösste Hit für Loredana: Er kam Ende 2018 bis auf Platz 2 der Charts und hat Goldstatus. 2019 war «Eiskalt» 13 Wochen in der Hitparade und hat ebenfalls Gold geholt.

(fim)