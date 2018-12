Verzweifelte Anja Zeidler bangt um ihr Büsi

«Ich mache mir mega Sorgen um Kwiin», meldete sich Anja Zeidler (25) am Mittwochabend via Instagram bei ihren 313'000 Followern. Ihre Katze sei vor mehr als 24 Stunden auf die Dachterrasse gegangen, «das macht sie immer und das klappt auch immer wunderbar».

Diesmal kam das Büsi der Luzerner Selflove-Influencerin aber nicht mehr heim. Sie habe bei sämtlichen Nachbarn geläutet, im Estrich nachgeschaut, sei mehrmals ums Haus gelaufen, habe unter Büschen und Autos nachgesehen und sogar die Polizei angerufen, ob man eine tote Katze gefunden habe.

«Sie ist ganz verstört»

Nach ihrem Hilfeaufruf via Insta bekam Zeidler noch am späten Abend Hilfe von einer Followerin. In der Dunkelheit suchten die zwei Frauen weiter – und fanden die Katze unter einer Palette wieder.

«Sie ist ganz verstört und blutet aus der Nase», updatete Zeidler zu später Stunde ihre Fans. Der Tierarzt habe aber gemeint, solange sie normal laufen könne, solle sie besser erst am nächsten Morgen vorbeikommen.

Schlimmer als erwartet

Heute Morgen folgte die Hiobsbotschaft: «Es sieht nicht gut aus», sagt Zeidler zu 20 Minuten. Kwiins Gaumen sei gespalten, deshalb blute sie auch aus Mund und Nase und könne nicht richtig atmen. Auch die Pfote sehe schlechter aus als zunächst angenommen. «Ich musste sie beim Arzt lassen, sie wird noch heute operiert.»

In einem Youtube-Video wendet sich Zeidler nun ein weiteres Mal an ihre Follower und kämpft mit den Tränen. Ihr Büsi sei sehr wahrscheinlich aus dem vierten Stock gefallen. Die Sache nehme sie «mega mit». «Ich hoffe, Kwiin übersteht die Operation gut. Sie ist nicht ganz ohne Risiko.»

