Zoë Pastelle feiert Geburi wie ein Hollywood-Star

Dieses Wochenende feierte Schauspielerin, Model und Influencerin Zoë Pastelle ihren 20. Geburtstag. Wer wie sie bald 200'000 Follower auf Instagram hat, begnügt sich aber nicht mit einem gemeinsamen Znacht mit Freunden – es muss mit Prunk geklotzt statt bloss mit ein paar Kerzen gekleckert werden.

Unter dem Motto «More is More – Extra» veranstaltete sie zuhause in Zürich eine Sause, bei der ihre prominenten Gäste wie Nives Arrigoni, Iouri Podladtchikov und Robin «Schwiizchiste» Pickis gar nicht mehr aus dem Instagrammen rauskamen.

Entsprechend gut dokumentiert wurde die Feier auf dem Social-Media-Portal – die besten Posts siehst du oben im Video.

