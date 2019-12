Viktor Giacobbo führte Scheinehe mit Lesbe

Viktor Giacobbo hat vor rund 20 bis 30 Jahren eine Frau geheiratet, mit der er nie in einer Wohnung lebte. Das gesteht er am Donnerstag in einem Podcast des «Tages-Anzeigers». Die Scheinehe ging er ohne Gegenleistung ein, wie er sagt. «Ich habe eine Ausländerin geheiratet, damit sie in der Schweiz bleiben konnte. Sie war mit einer Frau zusammen. Weil die beiden nicht heiraten durften, musste sie immer wieder ausreisen.»

Er habe das Paar gut gekannt, die beiden seien nach wie vor zusammen, erzählt der Kabarettist weiter. Die Trauung habe er nur mit Freunden gefeiert, die eingeweiht waren. Als Hochzeitsgeschenk gab es für Giacobbo eine Fritteuse.

Nicht mehr strafrechtlich relevant

Nach sieben Jahren war die Scheinehe schliesslich vorbei, Giacobbo und seine Angetraute trennten sich. Das feierten die beiden ebenfalls: «Es gab ein Scheidungsfest. Und nochmals eine Fritteuse.»

Konsequenzen hat der Satiriker heute nichts zu befürchten. «Die Sache ist längst verjährt», sagt er. Gemäss dem Zürcher Milieu-Anwalt Valentin Landmann sind Scheinehen nach acht Jahren nicht mehr strafrechtlich relevant.

(vro)