So anstrengend sind die Ferien der Schweizer VIPs

Von einigen Promis schon länger nichts mehr gehört? Dann könnte es daran liegen, dass sie gerade in den späten Sommerferien weilen. Janosch Nietlispach (30) und Freundin Kristina Radovic (25) zum Beispiel cruisen aktuell in einem Camper durch Kalifornien.

Umfrage Bist du in deinen Ferien auf Insta aktiv? Ja, klar! Ich will schliesslich die tollen Ferienfotos zeigen (und damit auch ein bisschen angeben).

Ja, aber reduziert. Ich gönne mir bewusste Smartphone-Pausen.

Nein, gar nicht. Für Insta habe ich in den Ferien keine Zeit.

Ich bin eh nicht auf Instagram. Zum Glück.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Und geben nur sehr spärliche Einblick in ihre Reise. Sie gönnen sich eine Auszeit, auch von Social Media – und wir wiederum gönnen es dem «Bachelor»-Paar, das gerade sein Dreijähriges feierte.

Frieda Hodel: Nur drei Posts innert zwei Wochen

Kollegin Frieda Hodel (36) tat es ihnen da gleich. Auch sie ist gerade verreist und liess unter dem Sonnenschirm ihr Smartphone für einmal links liegen. Nur drei kleine Posts aus Italien gabs innerhalb von zwei Wochen auf ihrem Feed.

«Wir geniessen jeden einzelnen Moment unserer Familienferien», liess sie zwischendurch mal kurz unter einem Poolfoto verlauten.

Die Ferien-Tricks der Influencer

Ist Influencing hingegen der Hauptjob, sind tägliche Feriengrüsse Pflicht, wie es scheint. Sara Leutenegger (25) zum Beispiel – immerhin 115'000 Follower schwer – hatte beim Sünnele auf Mykonos keine Social-Media-Pause. Auch wenn es ihre ersten richtigen Ferien seit Langem waren, wie sie zu 20 Minuten sagt.

«Für mich ist das aber kein Stress, ich machs auch in den Ferien sehr gern», betont sie. Und verrät einen kleinen Trick: Gleich nach ihrer Ankunft sowie in der Ferienhälfte hat sie je einen Morgen lang zahlreiche Bilder von sich knipsen lassen und so ausreichend Content produziert für ihren zweiwöchigen Trip. Ausserdem habe sie die Anzahl ihrer Insta-Story-Posts für einmal reduziert. «Ich konnte wirklich gut abschalten.»

Wie es Christa Rigozzi, Sven Epiney und weitere Schweizer Promis in den Ferien mit Insta handhaben, siehst du oben in der Bildstrecke.

(kfi)