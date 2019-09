«Wir wollen keine Erwartungen erfüllen»

Die Vorgeschichte

Vor drei Jahren haben Janosch Nietlispach (30) und Kristina Radovic (25) entschieden, dass sie es versuchen wollen. Am 3. September 2016 haben sie sich in Zug zum ersten Date getroffen, nachdem der Ex-Bachelor zwei Tage zuvor Kristina im Oman seine letzte Rose überreicht hatte.

Fast forward zu 2019: Die beiden sind immer noch ein Paar – und damit die lebende Legitimation für die «Bachelor»-Dating-Formate auf 3+. Janosch und Kristina haben aus ihrem für die Kameras inszenierten Kennenlernen tatsächlich eine funktionierende Beziehung gemacht.

Das Jubiläum

Zum Dreijährigen haben beide auf ihren Insta-Profilen, auf denen ihnen über 50’000 Menschen folgen, gegenseitige Liebesbekundungen geteilt. Den Jubiläumsabend haben sie dort verbracht, wo wie sich zum allerersten Mal nach den Dreharbeiten getroffen haben: Im Restaurant von Janoschs Bruder in Zug. Zuvor haben sie noch eine gemeinsame Trainingssession im Fitnessstudio eingelegt.

Der Alltag

Warum funktionierts bei den beiden? Das Paar macht sein Ding – und damit für sich alles richtig. Sie gehen auch mal getrennt in die Ferien, Janosch arbeitet mit seinen eigenen Geschäften zu ungewöhnlichen Randzeiten, und Kristina macht kein Geheimnis daraus, dass sie täglichen Work-outs nicht halb so viel abgewinnen kann wie ihr Freund.

Gemeinsame Liebesposts auf Instagram sind rar – ständige Inszenierung wollen sie nicht. Selbst dass sie vor über einem Jahr zusammen gezogen sind, war ihnen kein Post wert. Deshalb werden immer wieder Vermutungen laut, die beiden hätten sich womöglich getrennt.

Das Rezept

Janosch sagt dazu: «Wir wollen kein 08/15-Paar sein und irgendwelche Erwartungen erfüllen.» Sie würden beide viel Freiraum brauchen – und gestehen den sich gegenseitig auch ein. Das sei entscheidend für das Funktionieren ihrer Beziehung.

«Wenn ich mit meinen Freunden und ohne Kri ausgehen will, ist das kein Problem. Wenn sie mit Freundinnen verreisen will, ist das kein Problem. Wir sind uns bewusst, dass wir zwei eigenständige Personen sind, die an verschiedenen Punkten im Leben stehen.» Sie müssten nicht alles teilen, ständig aneinander kleben und gleicher Meinung sein. Aber: Wenn Probleme zwischen ihnen stehen, dann sprechen sie sie an.

«Wir haben uns unter besonderen Umständen kennengelernt», sagt Kristina. Und nun leben Janosch und Kri ihre Beziehung auch auf ihre eigene Art. Kristina: «Die vielen und schönen Erfahrungen, die wir zusammen teilen und machen können, sind so wertvoll.» Und darum geht es.

(fim)