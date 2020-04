Was ist da mit Janoschs Oberkörper passiert?

Janosch Nietlispach (31) hat seine Stube und seine Terrasse in der Quarantänenzeit zum Privat-Gym gemacht: Regelmässig trainiert der Ex-Bachelor und Fitnesscoach zurzeit – und teilt auch Videos für Workout-Inspo mit seinen 30'000 Followern.

Die Trainings wirken sich aus: Auf seinem neusten Insta-Bild zeigt sich Janosch in Bestform, mit deutlich gewachsenen Muskelpaketen am Oberkörper. «Ich nutze die Zeit zum Fitwerden», sagt Janosch. «Ich habe mich schon lange nicht mehr so viel bewegt, ich liebe es.»

«Ich habe in meiner Lehre sehr viel mit Photoshop gearbeitet»

Doch eine Stelle auf dem Foto irritiert: Steht da unter seinem rechten Arm ein Muskel nicht etwas übergross ab? Ist es ein Schatten? Oder wurde da unsauber digital nachgebessert?

Das sei ein Schatten, erklärt Janosch. «Wenn man ranzoomt, sieht man das.» Eine Fotografin lege jeweils einen spezifischen Filter über seine Feedbilder, «damit alle im gleichen Look und Feel daher kommen».

Wenn er aber seine Muskeln digital aufblasen wollen würde, dann würde er das besser machen, sagt Janosch lachend. «Ich habe Polygraf gelernt und in meiner Lehre sehr viel mit Photoshop gearbeitet.»

«Ich finde wieder näher zu mir»

Der Neo-Single versucht derweil, das Beste aus der Selbstisolation zu machen. «Ich finde wieder näher zu mir. Und meiner physischen Topform, in der ich mich wohl fühle.»

Dabei arbeitet er auch an der Bewältigung der Trennung von Ex-Freundin Kristina Radovic (24). Sie sei auch in dieser Zeit noch immer «sehr präsent», sagt Janosch. Die beiden hatten sich Anfang Jahr nach über drei Jahren Beziehung getrennt.

