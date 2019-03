Was ist Lizas plötzliche Bekanntheit wert?

Die Dübendorferin Liza Brito (20) hat nach eigenen Angaben im Februar eine Nacht mit Fussballstar Neymar (27) verbracht. Nach dem Bekanntwerden der Affäre schnellte die Instagram-Followerzahl der 20-Jährigen massiv in die Höhe.

Mittlerweile ist ihre Followerzahl auf über 24'000 gestiegen – auch nach den Berichten aus der Schweiz vom Sonntag gewann sie noch einmal über 1000 dazu. Und damit steigen auch die kommerziellen Anfragen, die Liza Brito erhalten hat, wie sie gegenüber 20 Minuten erzählt: «Es kamen Anfragen für Werbeaufträge rein. Mein Umfeld rät mir, meine Bekanntheit zu nutzen und wieder mehr in meine Modelkarriere zu investieren.» Wie sie genau aus der Bekanntheit konkret Profit schlagen wolle, wisse sie aber noch nicht.



20 Minuten hat mit Fabian Plüss, Chef und Gründer der Zürcher Influencer-Agentur Kingfluencers, darüber gesprochen, was die neue Followerzahl für Liza Britos Zukunft bedeuten könnte.



Was ist der beste Ratschlag, den du Liza jetzt geben kannst?

Authentizität ist das Wichtigste. Starallüren oder andere frappante Veränderungen wegen 24'000 Followern sind fehl am Platz – sie ist kein Star, nur wegen einem einmaligen Rummel um eine Affäre.

Was ist es wert, so viele Follower zu haben?

Mit 24'000 Schweizer Followern kann man in der Schweiz mehrere 10'000 Franken im Jahr verdienen. Dazu müsste man aber im Detail anschauen, ob es sich um brasilianische oder Schweizer Follower handelt.

Warum?

Schweizer Werber wollen nicht für eine brasilianische Reichweite zahlen. Hier zählt die Followerschaft von hier. In Brasilien wiederum sind 24'000 Follower nichts.

Es sieht für Liza also schwierig aus.

Ja. «Overnight-Influencer» schaffen es meist nicht, sich längerfristig über Wasser zu halten. Es braucht doch sehr viel mehr, um die Community auf Dauer zu begeistern – eine einmalige Affäre reicht da zum Glück nicht.

Könnten nun neue Chancen für Liza Brito auftauchen?

Nein, sofern ihr Account so bleibt, wie er ist, sind die Chancen sehr gering. Der Markt will qualitative und kreative Feeds. Die Menschen sind unterdessen glücklicherweise kritisch genug.

(afa)