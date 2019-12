«Ja, ich hatte etwas mit Grace»

Die Schmetterlinge haben sie in Thailand zurückgelassen: Nach dem Dreh zurück in der Schweiz angekommen, gehen Bachelor Patric Haziri (29) und seine Auserwählte Grace (27) wieder getrennte Wege. Sie hätten sich nur noch «circa fünfmal» getroffen, erklärten sie am Mittwoch im Gespräch mit 20 Minuten. Ihr Beziehungsversuch sei noch nicht mal übers «Schmüsele» hinausgekommen.

Umfrage Grace und Levin – was hältst du von dieser neuen Konstellation? Traumpaar! Passt doch wie die Faust aufs Auge!

Ich bin noch nicht darüber hinweg, dass sie nicht mit Patric zusammen ist.

Patric, Levin, Bachelor, Bachelorette ... Ich chumä nümä drus.

C'mon! Das wird doch nie und nimmer etwas.



Vielleicht auch, weil sie schon andere dateten? Beide verneinten die entsprechende Frage im Interview. Doch 20-Minuten-Leser wollen wissen: Die diesjährige «Bachelor»-Siegerin trifft sich mit dem diesjährigen «Bachelorette»-Finalisten Levin (23). Die beiden sollen sich auch schon nähergekommen sein.

«Ja, wir hatten etwas miteinander»

Auf Anfrage bestätigt Levin die Gerüchte. Zumindest teilweise: «Ja, wir hatten nach der Show etwas miteinander», sagt er.

Er habe Grace schon vor ihrer «Bachelor»-Teilnahme kennen gelernt. «Wir schrieben einander. Irgendwann erzählte sie mir, dass sie in die Ferien gehe», schildert er. Erst später stellte sich heraus, dass sie damals bei den «Bachelor»-Dreharbeiten in Thailand war.

Sie sind nun «gute Freunde»

«Danach haben wir uns durch die ‹Bachelor›-Szene einige Male getroffen», so Levin weiter. «Irgendwann sind wir zusammen in den Ausgang gegangen. Später hatten wir dann etwas miteinander.»

Und wie ist der aktuelle Stand jetzt? «Wir sind nicht am Daten und wollen uns auch nicht intensiver kennen lernen. Was damals geschah, war eine einmalige Sache.» Dennoch würden sich die beiden «gut verstehen». «Wir sind Freunde geworden und gehen ab und zu noch gemeinsam in den Ausgang.»

Auch Grace sagt: «Wir daten nicht.» Es könne aber vorkommen, dass sie sich zufällig im Ausgang sehen würden, «was aber selten passiert». Die frischgebackene Bachelor-Siegerin fügt an: «Mit ihm läuft nichts.»

(mim/kfi)