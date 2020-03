Gaby, du warst fünf Wochen lang von der Bildfläche verschwunden – wieso?

Ich fahre im Leben immer 300 Kilometer pro Stunde und nicht nur 100. Dadurch habe ich mir in den letzten paar Monaten meine Pausen nicht richtig eingeteilt. Das liess mich mein Körper spüren. Mir ging es gesundheitlich nicht gut und es kam raus, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe.



Hat es dich getroffen, dich gleich nach deinem «Switzerland's next Topmodel»-Sieg zurückziehen zu müssen?

Klar, ich habe mir natürlich viele Gedanken darüber gemacht. Aber irgendwann musste ich mir sagen: Gaby, hör auf dich! Denn deine Gesundheit hast du nur einmal – alles andere kannst du nachholen. Was zu dir gehört, wird auch in fünfzig Jahren noch zu dir finden. Besonders im heutigen gehetzten Alltag müssen wir mehr Selflove praktizieren.

Umfrage Verbringst du zu viel Zeit auf Social Media? Ja, viel zu viel! Ich sollte auch eine Pause einlegen.

Ich benutze Instagram und Co. gar nicht.

Nein, ich habe das ganz gut im Griff.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Hat die Auszeit geholfen?

Sehr. Ich konnte mich wieder mit meiner Seele verbinden und auftanken. Auch die vielen Nachrichten, die ich bekommen habe, nachdem ich meine Auszeit verkündet hatte, haben mir eine Menge Kraft gegeben. Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute, die dich privat überhaupt nicht kennen, für dich da sind.

Was ging bei dir, seit du die zweite SNTM-Staffel gewonnen hast?

Am Anfang hatte ich viele Medien- und Event-Termine. Danach wurde es tatsächlich ruhig, weil ich mich zurückgezogen habe. Das wusste das Management aber auch. Alles, was ich vor meinem Rückzug geplant habe, wird aber logischerweise noch umgesetzt. Das kommt jetzt Schritt für Schritt.

Was hast du denn geplant?

Ich verrate meine Pläne nie im Voraus. Da bin ich abergläubisch. Ich will immer, das zuerst alles feststeht, bevor ich Dinge verkünde. Ausserdem mag ich den Überraschungseffekt. Aber ich kann sagen: Ich werde bald wieder als internationales Model tätig sein und freue mich sehr darauf, wieder meiner Leidenschaft nachzugehen.

Auf jeden Fall! Es war die schönste Erfahrung meines ganzen Lebens. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, der schon immer den Wunsch hatte, zu modeln, und auch den nötigen Biss und das Talent dafür hat.Klar, ich bin jetzt schon gespannt auf die verschiedenen Persönlichkeiten. Zurzeit bin ich sogar selbst auch immer am Scouten. Wenn ich auf der Strasse oder im Internet spannende Gesichter sehe, spreche oder schreibe ich sie an. Alle, die Tipps für die Show wollen, dürfen mich natürlich auch anschreiben. Ich möchte den angehenden Kandidaten zur Seite stehen.

(zen)