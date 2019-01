Wird Nayla aus Zürich überhaupt zu sehen sein?

Auch 2019 wird Heidi Klum in der 14. Staffel von «Germany's next Topmodel» nach dem schönsten «Meeedchen» Deutschlands suchen. Chancen hat theoretisch auch eine Schweizerin: Nayla Joy (20) aus Aesch ZH hat auf ihrem Instagramprofil verkündet, dass sie in den diesjährigen Top 50 der Castingshow dabei sei.

Auf der offiziellen GNTM-Website ist sie unter den bisher bekannt gegebenen Kandidatinnen nicht aufgelistet. 35 Models sind dort aktuell zu sehen. Was hat das zu bedeuten?

Auf Anfrage bestätigt Prosieben, dass Nayla als einzige Schweizerin offiziell bei GNTM 2019 dabei ist. Bloss: Es ist unklar, ob sie im Fernsehen überhaupt zu sehen sein wird. Die Sendungen sind aber noch in Produktion – und welche der Top-50-Kandidatinnen überhaupt, und wenn ja,wie viel Sendezeit bekommen wird, steht noch nicht fest.

Wird sie nun dabei sein?

Es bleibt also offen, ob es Nayla tatsächlich in die Sendung schaffte und sich von Heidi ein Foto ergattern konnte. Auf Instagram bedankt sie sich zumindest schon für alle Glückwünsche und Nachrichten, die sie seit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur bekommen hat. Und erzählt ihren Followern, dass die Teilnahme bei GNTM «sicher eine tolle Chance war, die man nur einmal im Leben erhält».

Eine «tolle Chance war»? Ist Naylas GNTM-Abenteuer also schon vorbei, bevor es richtig angefangen hat? Nun: Die Zürcherin kann vor dem Staffelstart nichts verraten.

Hier das Video, in dem Nayla ihren Followern von der Teilnahme bei GNTM erzählt.

20 Minuten erklärt sie, dass sie im Casting «keine hohen Erwartungen» an sich selber gehabt habe und «die Konkurrenz sehr stark war». Egal, ob mit GNTM oder nicht: Sie wolle in Zukunft «als internationales Model arbeiten» und daneben in ihrem aktuellen Berufsbereich als Social-Media-Managerin weiterarbeiten.

Erfolgreiche Vorgängerinnen

Dass Schweizerinnen bei Heidis Castingshow durchaus Chancen haben, zeigt ein Blick auf frühere Staffeln. Die erfolgreichste Teilnehmerin ist Sara Leutenegger (24). Die Zürcherin schaffte es 2018 bis in die Top Ten, ist aber kurz vor dem Halbfinale rausgeflogen. Heute ist sie mit über 100'000 Followern als Influencerin erfolgreich.

Auch die Bernerin Raquel Alvarez (32) schlug sich in der Staffel von 2008 richtig gut und schaffte es auf den siebten Rang. Heute lebt sie als Designerin in Brasilien. Weitere Schweizer Kandidatinnen aus der «Germany's next Topmodel»-Historie siehst du in der Bildstrecke.

Ob Nayla bei Heidi eine Chance hat, wird sich spätestens beim Staffelstart am 7. Februar auf Prosieben zeigen.