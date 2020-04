Sevens Frau präsentiert ihr verstecktes Talent

Als sich die beiden kennen lernten, war er noch meilenweit davon entfernt, dereinst grosse Musikhallen zufüllen. Seven (41) lebte in einer kleinen Wohnung, schlief auf einer Matratze und ass fast nur Reis. Das plauderte seine Frau Zahra Dettwyler-Abdalla (36) 2016 im deutschen Fernsehen bei «Sing meinen Song» aus, wo ihr Mann mitmachte. «Er war eigentlich beziehungsunfähig», resümierte sie damals.

Inzwischen ist das Paar seit elf Jahren verheiratet, hat zwei Söhne und muss definitiv keine Existenzängste mehr haben: Seven ist aus der Schweizer Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken und gehört spätestens seit seiner Teilnahme bei der Vox-Show auch in Deutschland zu den Grossen. Gerade erst war er in der Schweizer Adaption von «Sing meinen Song» zu sehen und hören – Seven fungierte als Gastgeber.

Seven rührt Werbetrommel für Zahra

Wenige Tage nach Ausstrahlung der letzten Episode lenkt der Aargauer nun den Scheinwerfer ganz nebenbei auf seine Frau: In seiner Instagram-Story macht Seven Werbung für Zahra – beziehungsweise für ihre Gesangskünste.

Auf ihrem eigenen Account überrascht Zahra nämlich erstmals mit einem Ständchen und singt ihre Version von «Dream» des Jazz-Duos Tuck & Patti. «Dieser Song war Medizin für mich, als ich ein Teenager war», schreibt sie dazu.

«Unbedingt ans nächste Konzert mitnehmen»

Ihre Community ist begeistert. «Ich bin gerade sprachlos», kommentiert eine Followerin. «Auch sie hat eine Hammerstimme», attestiert eine andere und wendet sich auch an Seven: «Unbedingt an dein nächstes Konzert mitnehmen.»

Eine weitere Followerin plant bereits die künftige Karriere von Zahra, die vor der Familiengründung als Make-up Artist und Stylistin arbeitete: «Wenn die Kinder grösser sind, kannst du auch noch durchstarten.»

Auch ein bekanntes Gesicht meldet sich: Mundartsänger Ritschi (41), der Sevens Gast bei «Sing meinen Song» war, schreibt auf Berndeutsch: «Du geits?» Und fügt an: «Sehr berührend!»

Der Schwager ist baff

Selbst Sevens Bruder scheint nichts vom verborgenen Talent seiner Schwägerin gewusst zu haben. «Wow .... Ich bin platt», kommentiert Micha Dettwyler (47). «Mega ... Und danke, dass du dein Talent mit uns teilst ... Krass.»

Seven lässt indes Emojis sprechen: Mit mehreren Herzchen-Smileys, einem Feuer und einem Fingerkreis zeigt er unter dem Post, wie stolz er auf seine Frau ist.

Zahra selbst freut sich über das durchwegs positive Feedback. Es sei aber «just for fun», wie sie auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Sie habe einst im Kinderchor gesungen und im Alter von etwa 13 Jazz-Gesangsunterricht genossen. Heute singe sie oft zu Hause. «Einfach, weil ich Musik liebe. Es ist für mich wie Medizin.»

