Bei Zeki geht es jetzt um die Wurst

Würzig und aus Schweizer Fleisch, kombiniert mit aromatischen Gewürzen aus dem Orient – so schmeckt Zeki Bulgurcus eigene Wurst. Richtig gelesen: Der Social-Media-Star hat am Montag eine Sucuk unter der Marke Zeki's Original lanciert.

Umfrage Wirst du Zekis Sucuk probieren? Klar! Sie hört sich echt lecker an.

Mal schaun. Bin ja nicht so ein Fan von Wurst.

Nein, ich bin Veganer. Ich warte auf die vegane Version.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«Ich hab mich gefragt, warum die grossen Detailhändler keine gute Sucuk haben», so der Swissmeme-Macher zu 20 Minuten, «so etwas fehlt in der Schweiz einfach.» Da er die türkische Wurst liebe, habe er die Idee dann schlussendlich realisiert.

Qualität hat höchste Priorität

Zusammen mit einer Schweizer Metzgerei habe Zeki seine Rezeptur für «eine orientalische Knoblauchwurst» exakt umsetzen können. «Mir war es wichtig, dass wir Schweizer Fleisch haben und die Qualität stimmt.»

Ein halbes Jahr wurde an Zeki's Original Sucuk gefeilt – angefangen mit einem Prototyp. «Wir haben darauf geachtet, was schmeckt und was nicht.» In mehreren Auswahlverfahren wurde die Wurst immer weiter verfeinert.

Jedem soll die Wurst schmecken

Mit der Sucuk, die vor allem in der Türkei und auf dem Balkan weitverbreitet ist, möchte der Basler Traditionelles aus seiner Kindheit mit herzhafter Schweizer Küche verbinden. «Es soll schliesslich Allen schmecken, nicht nur meinen Landsleuten», so der Hobby-Koch. Seine Sucuk solle «so vielen wie möglich» Freude bereiten.

Die Spezialität könne man laut Zeki roh, gebraten oder gegrillt geniessen. «Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten für die Zubereitung.» Seine Sucuk-Leibspeise: Sucuk auf Toast.

Weitere Varianten der Sucuk?

Auf die Frage, ob weitere Produkte geplant sind, hält sich Zeki bedeckt: «Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.»

Er ergänzt lachend: «Ideen habe ich mehr als genug und es wird sicher spannend bleiben, versprochen.»

Ein Rap über die Wurst

Zekis Wurst, die ab Montag vorerst nur in den Migros-Filialen Region Basel erhältlich ist, gibt es übrigens in den Varianten «Classic» und «Spicy» – und als Song. Der 29-Jährige hat zum kulinarischen auch einen Leckerbissen für die Ohren.

Zusammen mit Rapper Effe hat er einen Track über die Wurst – inklusive Musikvideo – veröffentlicht. «Ich dachte, es wäre mal etwas anderes. Anstelle eines normalen Posts wollte ich ein Lied über die Sucuk machen», gesteht er.



Hier siehst du das Musikvideo: Zeki mit «Sucuk»

Zeki bringt seine eigene Wurst auf den Markt

(kao)