«Alle im Parkhaus rissen Witze über ihn»

Was hat sich der Fahrer des BMWs wohl dabei gedacht? Wohl nicht allzu viel, vermutet ein Leser-Reporter, der am Mittwochvormittag zu Ikea in Pratteln wollte. «Im Parkhaus sah ich den Aargauer, der seinen Wagen genau zwischen zwei Parkplätze gestellte hatte und so die Zufahrt für alle anderen versperrte», schildert er die Szene gegenüber 20 Minuten.

Kurz vor 11 Uhr hätte es noch reichlich Platz gegeben, so der Leser. «Das Parkhaus war halb leer. Die Parkplätze sind gut markiert, ich weiss nicht, wie der Lenker darauf gekommen ist, genau dort zu parkieren», sagt er.

BMW wird zum Fotomotiv

Das Auto mit Aargauer Kennzeichen habe für belustigte Gesichter gesorgt. «Die Leute nahmen es mit Humor. Viele haben die Park-Situation fotografiert und machten sich lustig über den Fahrer.»

Wie lange der BMW an dieser Stelle stand, weiss der Leser-Reporter nicht. «Als ich eineinhalb Stunden später gehen wollte, war er auf jeden Fall weg», schmunzelt er.

Der Aargauer steht mit seiner unpraktischen Wahl für einen Parkplatz nicht allein da: In der Bilderstrecke sind noch etliche weitere Parkier-Fails versammelt.

(jd)