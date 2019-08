«Schauen Sie diesem Hund nicht in die Augen»

Am Abend des 31. Juli, es ist noch hell, lässt Annatina Tschudin aus Seewen SO ihre beiden Hunde kurz in den Garten. Sie weiss, dass bald das Knallen der Feuerwerke losgeht, weswegen sie die Hunde nicht auf einem Spaziergang dem Lärm aussetzen möchte.

Plötzlich knallt es in der Nachbarschaft laut. Nayla, die vierjährige Border-Collie-Hündin der Familie, nimmt reissaus. «Ich dachte, der Garten ist gut genug gesichert, doch sie war sofort draussen und ausserhalb meiner Sichtweite», erklärt Tschudin.

Noch am Abend des Vorfalls geht sie mit ihrem zweiten Hund, der sich in der Ausbildung zum Suchhund befindet, auf die Suche nach Nayla. Ohne Erfolg. Die Familie befragt die Nachbarschaft, hängt Flyer auf, veröffentlicht Vermisstmeldungen im Internet, sucht zweimal zusammen mit der Hundesuchtruppe K9 nach ihrer Hündin. Die Spuren verlieren sich im Dorf.

Eine Dorfbewohnerin meldet sich am nächsten Tag bei Tschudin. Sie habe mit dem Auto eine Vollbremsung hinlegen müssen, als die Hündin auf die Strasse lief. Es ist das letzte Mal, dass jemand das Tier sieht und sich bei Tschudin meldet.

«Rennen bis zur absoluten Erschöpfung»

Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt Tierpsychologin Martina Braun, dass es sich bei der beschriebenen Situation um eine absolute Stresssituation für das Tier handle. «Der Hund hat Panik pur und ist nicht mehr ansprechbar», sagt sie.

Sein einziges Ziel sei es, möglichst weit weg von der Knallquelle zu kommen. «Darum rennen Hunde in einer solchen Situation bis zur absoluten Erschöpfung – ohne zu wissen, wohin», so die Hundeexpertin. Danach falle der Hund in einen tiefen Schlaf, um sich zu erholen. Wenn er dann wieder aufwache, versuche er, sich zu orientieren.

«Schauen Sie den Hund nicht frontal an»

Wenn man einen mutmasslich entlaufenen Hund sehe, solle man sich als erstes merken, wo genau man das Tier antraf. Hilfreich sei es auch, zur Identifizierung ein Foto zu machen, sagt die Expertin. Bei einem zutraulichen Hund wie Nayla könne man versuchen, den Hund anzulocken. «Dazu geht man am besten in die Knie und nimmt eine seitlich sitzende Haltung ein. Man sollte den Hund dabei nicht frontal anschauen, das könnte ihn verängstigen», so Braun.

Dass Hunde entlaufen, kommt regelmässig vor, allerdings ist es selten, dass sie über Wochen nicht gefunden werden. Ende 2018 entlief in Zwingen Hündin Apraja. 40 Tage lang fehlte vom grauschwarzen Pumi jede Spur. Wenige Tage nachdem 20 Minuten über ihr Verschwinden berichtet hatte, wurde Apraja gefunden und kehrte nach Hause zurück.

