«Ausser Radarkontrollen können die eh nichts»

«Ausser Radar- und Alkoholkontrollen können die eh nichts», schmäht ein User auf Facebook in der Kommentarspalte eines Posts der Baselbieter Polizei. Mit Posts auf Social Media versucht die Polizei nach Nachwuchs. Bis am 6. Januar konnten sich Aspiranten bewerben. Wie viele Bewerbungen eingegangen sind, konnte am Dienstag noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Pro Jahr muss die Baselbieter etwa 15 Aspiranten ausbilden, um den Bestand im Korps zu halten.

Umfrage Könntest Du dir vorstellen, Polizist zu werden? Ja, das fände ich total spannend.

Nein, ich hab es nicht so mit dem Gesetz.

Momol, aber Kriminalpolizist mit Pfeife anstatt Uniform.

Als Kind war es mein Traumberuf, aber dann wurde ich erwachsen.

Ich bin Polizist.

Die Kampagne wurde von der Polizei auf Facebook beworben, um «die gewünschte Zielgruppe direkt anzusprechen», so Mediensprecher Adrian Gaugler. Die Polizei könne sich so als attraktiver Arbeitgeber in einem spannenden Tätigkeitsfeld positionieren, erklärt er weiter. Der Post wurde von vielen gesehen und fleissig kommentiert. Die Kommentare zeigen aber gleich zweierlei Probleme, mit denen die Polizei bei der Rekrutierung zu kämpfen hat.

Die Anzahl der Bewerber ist seit Jahren rückläufig, obwohl die Polizei mit vollem Lohn während der Ausbildung lockt. «Es wird auch künftig nicht einfacher werden, geeigneten Nachwuchs zu finden», sagt Gaugler. Die Anforderungen an den Polizeiberuf seien auch gestiegen, sagt Gaugler. Anders als einzelne User auf Facebook behaupteten, wird also nicht jeder genommen. Und vor allem ist der Eignungstest nicht das alleinige Kriterium, wie manche meinen. «Es geht um Sympathie und nichts ums können», stänkerte ein User, dem eine Karriere bei der Baselbieter Polizei offenbar verwehrt wurde.

Gaugler entgegnet: «Als wichtiges Kriterium zur Anstellung zählt nebst dem Intellekt und einer guten physischen Verfassung die jeweilige Persönlichkeit der Bewerberin beziehungsweise Bewerbers.» Dies könne als hohe Hürde verstanden werden. «Sozialkompetenz, Kommunikationsgeschick und Empathie zeichneten den Polizisten aus», betont er. Das werde anlässlich des Auswahlverfahrens ebenfalls überprüft.

Auch dieser Aussage widerspricht Gaugler vehement. Gerade auf Social Media könne man ja einen Eindruck über die vielseitige Arbeit bei der Baselbieter Polizei machen. Der Hauptkfokus bei der Verbrechensbekämpfung liegt denn auch nicht bei den Schnell- und Falschfahrern, sondern bei der Bekämpfung von Einbruchdiebstählen, die das häufigste Delikt im Kanton darstellen.

Diese Aussage stimmt fast. Die Schweizer Staatsbürgerschaft ist zwingende Voraussetzung für den Polizeidienst im Baselbiet. Das ist nicht überall so. In Basel-Stadt sind auch ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung C zugelassen.

Polizei hat Mühe, Nachwuchs zu finden

Am 27. Januar führt die Baselbieter Polizei einen öffentlichen Informationsanlass für Interessierte durch.

