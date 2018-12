«Bei Leinenzwang könnten Hundebisse zunehmen»

Basler Hundehalter können aufatmen. Die Einführung der Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit in den Langen Erlen, wie sie eine Mehrheit des Grossen Rats befürwortete, soll nochmal überdacht werden. Die Petitionskommission des Grossen Rats empfiehlt der Regierung in ihrem am Freitag publizierten Bericht,, die Interessen der Hundehalter bei der Ausarbeitung des kantonalen Jagdgesetzes stärker und differenzierter zu berücksichtigen.

Nachdem der Grosse Rat den Leinenzwang-Anzug des Grünen Michael Wüthrich im Frühling überwiesen hatte, starteten Basler Hundehalter eine Petition: Über 8000 Unterschriften kamen bis im Sommer zusammen. Die Petitionskommission des Grossen Rats hat in der Folge die Petenten, den Ressortleiter Diensthundegruppe des Justiz- und Sicherheitsdepartements, den Kantonstierarzt und die Generalsekretärin des Gesundheitsdepartements angehört.

Kaum Freiräume für Hunde

Die Hundehalter können sich nun über Schützenhilfe von Kantonstierarzt Michel Laszlo freuen: Aus Tierschutzgründen sei eine allgemeine Leinenpflicht in den Langen Erlen nicht sinnvoll, wird Laszlo im Kommissionsbericht zitiert. Dabei falle besonders in Gewicht, dass es in Basel-Stadt für freilaufende Hunde kaum Ausweichflächen gebe. In Basler Stadtparks herrscht praktisch ausnahmslos Leinenzwang.

Bislang hat das Nebeneinander von Hund, Mensch und Wildtieren in den Langen Erlen reibungslos funktioniert. Von 56 Hundebissen, die zwischen dem 1. Januar 2015 und 11. September 2018 bei der Basler Staatsanwaltschaft landeten, hatten sich nur gerade vier in den Langen Erlen zugetragen. «Die Polizei erkennt aufgrund der wenigen Vorfälle keinen speziellen Bedarf, in den Langen Erlen eine Leinenpflicht einzuführen», heisst im Komissionsbericht.

Mehr Leinen, mehr Bisse?

Ein Teil der Kommission gibt noch einen weiteren Umstand zu bedenken. «Erfahrungsgemäss kommt es eher zu Hundebissen, wenn die Hunde an der Leine geführt werden.» Folglich könnte bei einem kantonsweiten Leinenzwang die Zahl der Hundebisse sogar zunehmen. Das wäre wohl kaum im Sinne des grünen Anzugstellers.

Michèle Brunner, Initiantin der Petition, ist erfreut über den Bericht. «Die Kommission hat die Sache differenziert angegangen», sagte sie gegenüber PrimeNews.

