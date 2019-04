Die Horror-Erlebnisse der Leser im Restaurant

Dass eine Bestellung mal vergessen geht oder das Service-Personal just dann von der Bildfläche verschwindet, wenn man die Rechnung möchte, soll ja vorkommen. Der Fall einer 22-Jährigen, die in Müllheim (D), unweit von Basel, 90 Minuten auf Pommes warten musste und diese dann vom entnervten Kellner sogar noch ins Gesicht geworfen bekam, warf hohe Wellen. Weil die Polizei gerufen wurde und der Fall mit einer Anzeige endete, gelangte er via Polizeijournal an die Medien.

Die Eskalation im Imbiss weckte bei manchen Lesern Erinnerungen an gastronomische Katastrophen. Klicken Sie sich in der Bildstrecke durch die haarsträubenden Restaurant-Erlebnisse unserer Leser.

(lha)