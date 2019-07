«Wir dürfen nicht aufs WC, obwohl wir Kunden sind»

Zurzeit wird vis-à-vis des Einkaufszentrums Stücki Park im Kleinbasel gebaut. Eigentlich zählt sich A. M.*, der auf dieser Grossbaustelle arbeitet, zur treuen Stücki-Kundschaft. «Doch das ist jetzt vorbei», sagt er gegenüber 20 Minuten verärgert. «Neulich wurde allen Handwerkern untersagt, die Toiletten im Shoppingcenter zu benutzen», klagt er.

Viele der rund 500 Personen, die auf dem Bau an der Hochbergerstrasse arbeiten, würden sich täglich in einem der Stücki-Läden mit Verpflegung eindecken. «Zmorge, Zmittag, Zvieri: Alles besorgen wir dort. Da sollten die Chefs nichts dagegen haben, wenn einige von uns zwischendurch aufs Klo gehen. Die machen mit uns schliesslich genug Kohle», so der 33-Jährige.

Hinzu komme, dass das Shoppingcenter nicht gerade von Kunden überrannt werde. «Es ist nicht so, dass vor den Toiletten die ganze Zeit eine Schlange stehen würde», sagt M. «Für uns hat es mehr als genug Platz.»

Stücki hat keine Freude an schmutzigen Schuhen

Der kaufmännische Leiter des Stücki Parks Marco Kränzlin begründet das Toiletten-Verbot für die Bauarbeiter mit erhöhtem Reinigungsaufwand. «Wir sind nicht glücklich darüber, dass die Baustellenarbeiter mit ihren schmutzigen Schuhen die Nasszellen im Stücki Park benutzen», erklärt er. Für ihre persönlichen Verrichtungen hätten Toiletten-Container mit fliessend Wasser installiert und zudem auf jedem der neun Geschosse in beiden Gebäuden je ein mobiles WC aufgestellt werden sollen.

«Die Unternehmer wurden angehalten, ihre Mitarbeiter darauf hinzweisen, während der Arbeitszeit ausschliesslich diese Anlagen zu benutzen», so Kränzlin. Das Verbot gelte aber nicht für die Freizeit hält das Stücki-Management fest. Es ist aber auch zur Einsicht gelangt, dass die bisherige Lösung für die Bauarbeiter unbefriedigend ist. Man wolle eine für beide Seiten akzeptable Lösung finden. «Daran arbeiten wir», verspricht er.

«Unakzeptabel wie es jetzt ist»

M. widerspricht dieser Darstellung: Gerade mal zwei Toi-Toi-WCs und zwei Pissoirs würden auf der Baustelle zur Verfügung stehen. «So wie es jetzt ist, will ich es nicht akzeptieren.» Er habe bereits mit dem Bauführer bezüglich der Klo-Problematik gesprochen. Es würde abgeklärt und nach einer neuen, passenden Lösung gesucht werden. «Das kann aber noch Monate dauern», fürchtet der 33-Jährige.

