«Bitte lasst die Hunde ihre Arbeit tun»

«Falls euch in nächster Zeit wieder Hunde in bunten Westen, ausgestattet mit brachial aussehenden Halsbändern entgegenkommen, bitte lasst diese Hunde weiterlaufen», schrieb Alica Junker (31) vom Schweizer Jagdblog auf Facebook.

Sie erklärt: «Es sind Jagdhunde und die Halsbänder sind Ortungshalsbänder, die uns mittels GPS-Echtzeitübertragung den Standort der Tiere angeben.» Das sei auch besonders wertvoll, wenn sich in der Nähe etwa eine Strasse befinde und auffalle, dass ein Hund sich in diese Richtung bewege. «Dann können wir eingreifen», so Junker auf Nachfrage zum hundertfach geteilten Facebook-Post.

Passanten sollen die Hunde weiterlaufen lassen, bittet Junker, die seit Jahren oft auch im Baselbiet mit Jagdhunden arbeitet. Eine Ausnahme sei, wenn der Hund offensichtlich verletzt oder erschöpft sei. Dann solle man versuchen, ihn einzufangen und auf die Telefonnummer anzurufen, mit der er angeschrieben ist.

Jagdhunde rennen bis zu 25 Kilometer

Der Besitzer würde den Hund in so einem Fall sofort abholen. Das scheint in der Praxis tatsächlich zu funktionieren, schreibt eine Facebook-Userin: «Ich hab mal ein klatschnasses, erschöpftes Terriertier genauso eingesammelt und angerufen. Hat super funktioniert! Bin zwar kein grosser Jagdfreund, aber wenn man die Faszination in den Augen der Hunde sieht, die ihren Job machen, dann ist das jedes Mal überwältigend!»

Doch warum laufen die Hunde überhaupt alleine herum? «Je nach Jagd und Rasse sind die Jagdhunde alleine unterwegs. Dabei legen sie an einem Tag bis zum 25 Kilometer zurück», so Junker.

Der Job der Hunde: Das Wild aufzuscheuchen, die Beute dabei aber möglichst wenig in Stress zu versetzen. Sind die Tiere in Bewegung, treiben die Jagdhunde sie in Richtung der Jäger.

Die Hunde lassen sich nicht ablenken

Die bunten Westen tragen die Hunde nicht als Schutz vor dem Wetter. «Das ist ihnen Wurst», so Junker. Die Westen bestünden aus dem selben Stoff, der auch bei der Schutzkleidung beim Fechten eingesetzt wird. «Sie sollen die Hunde vor Verletzungen bei Angriffen durch Wildschweine schützen», erklärt Junker.

Vor Jagdhunden müssten weder Hundehalter noch Spaziergänger Angst haben: «Die Hunde sind völlig auf die Jagd fixiert und interessieren sich weder für andere Hunde noch für Menschen», sagt die Jagdtreiberin.

