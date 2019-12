«Bitte macht das nicht nach»

120'000 US-Dollar kostete eine von Maurizio Cattelan persönlich an die Wand geklebte Banane an der Art Basel Miami. Dass er dafür sogar Käufer fand, komplettierte sein Werk, das wie ein zynischer Kommentar auf den Kunstmarkt anmutet. Das bizarre Werk machte weltweit Schlagzeilen und fand zahlreiche Nachahmer. Auf Social Media trenden Werke mit allerhand an Wände geklebten Gegenständen.

Basel Tourismus nutzt den Hype um die Cattelan-Banane nun ebenfalls für sich. Für einen Social-Media-Post hat die Tourismus-Organisation eine Banane an ein Basler Trämmli geklebt. «Kunst ist überall in Basel», schrieben sie dazu. Und schlossen mit der Bitte, die Aktion bitte nicht nachzumachen. Die Banane klebte nämlich mit ausdrücklicher Erlaubnis der Basler Verkehrsbetriebe am Tram.

Eine Ikone der Kunstgeschichte

Die User feiern die fahrende Banane. Auf Facebook gibt es haufenweise Smileys und Likes. «Das ist typisch für Basel, Kunstsinn und ein spezieller Humor», meint eine Userin auf Twitter.

Künstler Cattelan, der auch schon in der Fondation Beyeler eine Solo-Show hatte, wählte die Banane nicht ganz zufällig. Ursprünglich war es Pop-Art-Künstler Andy Warhol, der aus der Banane eine Ikone der Kunstgeschichte machte. Die Frucht zierte 1967 das Cover des Debut-Albums der Band Velvet Underground und avancierte quasi instant zum Klassiker. Später begann dann der Banenensprayer Thomas Baumgärtel, Galerien und Museen damit zu schmücken, auch in Basel.

(lha)