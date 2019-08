«Bussen für Velofahrer massiv erhöhen»

Ab Montag stehen Velofahrer im Kanton Baselland unter verstärkter Beobachtung der Polizei. Diese kündete für die letzte Augustwoche flächendeckende Kontrollen des «Langsamverkehrs» an. Damit seien Fahrzeuge gemeint, die mit menschlicher Muskelkraft angetrieben würden, heisst es in der entsprechenden Mitteilung der Baselbieter Polizei.

Umfrage Auf dem Velo beachtest du die Verkehrsregeln: Immer

Meistens

Selten

Welche Regeln?

Dafür können Velofahrer gebüsst werden



Freihändiges Fahren ist nicht erlaubt. Wer erwischt wird, kann mit 20 Franken gebüsst werden. Dieser Betrag wird auch fällig, wenn Velofahrer verbotenerweise nebeneinander fahren. Wie beim Autofahren ist das Anzeigen der Richtungsänderung auch für Velofahrer nicht freiwillig. Abbiegen ohne Handzeichen kostet auch 20 Franken. Mängel am Velo werden ebenfalls mit 20 Franken abgegolten. Darunter fällt auch Fahren ohne Glocke. Wer Vorschriftssignale nicht beachtet wird mit 30 Franken zu Kasse gebeten. So viel kostet auch das Befahren eines Fusswegs. 40 Franken kostet Fahren ohne Licht in der Nacht. Ist die Strasse unbeleuchtet werden sogar 60 Franken fällig. So teuer ist auch das Nichtbeachten eines Lichtsignals.

«Erfahrungsgemäss werden durch die Lenker dieser muskelbetriebenen Fahrzeuge die elementaren Verkehrsregeln nicht immer eingehalten», heisst es darin weiter. Hinzu komme, dass die Velos oftmals auch nicht vorschriftsgemäss ausgerüstet seien.

Das Ziel der flächendeckenden Kontrollen sei weniger das Bussenkässeli zu füllen als die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die Velofahrer sollen mit der Aktion für die Einhaltung der Verkehrsregeln sensibilisiert werden.

«Kontrollen ohne Strafe sind nutzlos»

Bei der Bevölkerung kommt die Ankündigung gut an. «Super!», findet eine Userin auf Facebook. «Ich wurde gerade gestern wieder im Auto von einem E-Bike in der 30er-Zone überholt», berichtet sie. Eine andere Userin findet darum, dass die Velorowdys nicht nur ermahnt, sondern auch grad gebüsst werden sollen.

Auch ein E-Biker meldet sich auf der Facebookseite der Baselbieter Polizei zu Wort. Er unterstütze die Aktion voll und ganz: «Von mir aus könnten die Bussen massiv erhöht werden. Kontrollen ohne Strafe sind nutzlos.»

(lha)