«Dachdecker» ergaunern 15'000 Franken

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt warnt in einer Mitteilung vom Samstag vor einer Betrugsmasche von angeblichen Dachdeckern. Sie ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft hätten ergeben, dass sich zwei Männer am Freitag bei einer allein wohnenden 79-jährigen Frau im Langen Loh als Handwerker ausgegeben hätten. Sie hätten die Frau gedrängt, die Regenrinne an ihrem Reiheneinfamilienhaus zu reparieren.

Obwohl die Frau dies nicht für nötig gehalten habe, sei sie so lange bedrängt worden, bis sie einwilligte, dass eine Reparatur für 250 Franken ausgeführt werde. Am Mittag erschienen laut Mitteilung zwei weitere Männer, die sich ebenfalls an den Arbeiten beteiligten.

Zuerst 16'000 Franken verlangt

Nachdem die Arbeiten beendet waren, verlangten die vier Männer 16'000 Franken. Die Frau lehnte dies ab, wurde aber unter Druck gesetzt und eingeschüchtert, so dass sie 15'000 Franken aushändigte. Die Täter sprachen Ungarisch und waren mit einem weissen Lieferwagen mit Zürcher-Kennzeichen und der Aufschrift «Dachdeckerarbeiten und Asbestentsorgung» unterwegs. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise.

(sda)