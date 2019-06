«Damit wird sexuelle Gewalt verharmlost»

Am Pfingstsonntag leben junge, ledige Frauen in Ettingen gefährlich. Frühmorgens werden junge Männer bis zur Unkenntlichkeit in Buchenlaub gewandet, um dergestalt nachher Jagd auf die jungen Frauen zu machen. Gerät eine Dame in die Fänge der sogenannten Pfingstblitter, landet sie im Brunnen.

Umfrage Sexistisch oder ein unschuldiger Bubenstreich – ist der Pfingstblitter-Brauch noch zeitgemäss?

Es handelt sich beim Pfingstblitter um einen althergebrachten Fruchtbarkeitsbrauch. Im 19. Jahrhundert soll er sehr populär und weit verbreitet gewesen sein, hiesst es in der Ettinger Heimatkunde von 1883.

«Wenn ein Fräulein von den Pfingstblittern in den Brunnen geworfen wird, soll es das nächste Jahr schwanger werden», erklärte Markus Christen, Präsident des Kulturhistorischen Vereins Ettingen das Ritual gegenüber Telebasel.

Brauch reduziert Frau auf ihre Fruchtbarkeit

«Problematisch» findet das Anna-Béatrice Schmaltz, die Leiterin der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» der feministischen Friedensorganisation cfd. «Frauen werden gejagt und zu Handlungen gezwungen – es werden Grenzen ausgelotet.» Dies reproduziere schädliche Geschlechterstereotypen und zementiere Herrschaftsverhältnisse. «Auch die Fokussierung auf Mädchen und und junge Frauen, die dann ein Jahr später schwanger sind, ist auf symbolischer Ebene fragwürdig und verharmlost sexuelle Gewalt», so Schmaltz.

Grundsätzlich seien Brauchtümer positiv, sagt sie. Allerdings findet Schmaltz auch, dass es nicht mehr zeitgemäss sei, einen solchen Brauch unfreflektiert zu feiern. Hier werde ein antiquitiertes patriarchales Geschlechterverhältnis gefeiert, in dem die Frau inaktiv zu sein hat. «Ihre einzige Aufgabe ist passive Fruchtbarkeit.»

«Im Dorf haben viele Freude am Brauch»

Der Kulturhistorische Verein Ettingen hat für die Kritik wenig Verständnis. «Im Dorf ist der Anlass fest verankert und viele haben Freude am Brauch», entgegnet Präsident Markus Christen. Er sagt aber auch: «Ja, es ist grenzwertig.» Würde man den Brauch deswegen abschaffen, gäbe es aber ein riesen Theater im Dorf. In Ettingen selbst sei im Übrigen noch nie Kritik am Pfingstblitter laut geworden.

Zudem seien die Frauen in den allermeisten Fällen Einheimische. «Die sind im Nu zuhause und können sich wieder trockene Kleider anziehen.» Die Faun-Gestalten würden auch nicht jedes Mädchen in den Brunnen werfen. «Wenn eine wirklich nicht will, lassen wir es bleiben», erklärte ein Pfingsblitter gegenüber Telebasel.

Der Brauch wird auch im Katalog der lebendigen Traditionen des Bundesamts für Kultur geführt und gewürdigt. In der Schweiz wird er neben Ettingen nur noch in den Aargauer Gemeinden Sulz und Gansingen zelebriert.

