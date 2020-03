Tramsurfer in Basel von Leserin gefilmt

«Was macht der Mann da?», fragt das Kind auf dem Beifahrersitz, das die Handykamera hält. Die Aufnahmen zeigen einen Mann, der auf den letzten Wagen eines 11-er Trams aufgesprungen ist und Richtung Station MParc fährt. «Der ist ein bisschen verrückt», antwortet die Mutter und Autolenkerin, die neben dem Tram der Baselland Transport (BLT) fährt.

Bei dem Tramsurfer handle es sich um eine absolute Ausnahme, sagt BLT-Direktor Andreas Büttiker gegenüber 20 Minuten. Der letzte ihm bekannte Fall, habe sich vor zwei Jahren zugetragen. Denn ein Aufspringen sei bei den neuen Tango-Trams nicht mehr möglich. Trotzdem werden vereinzelt alte Fahrzeuge auf der BLT-Strecke eingesetzt: Auch der Surfer auf dem Leser-Video fährt auf einem der älteren Modelle mit. Von dem aktuellen Fall habe Büttiker keine Kenntnis.

Tramsurfer verletzte sich schwer

Bei der halsbrecherische Tram-Fahrt handle sich um ein Antragsdelikt, erklärt Polizeisprecher Adrian Gaugler. Solange keine Anzeige von Seiten der BLT erfolge, werde die Polizei nicht nach dem Unbekannten fahnden.

Der BLT-Direktor sieht jedoch von strafrechtlichen Konsequenzen ab, kritisiert den blinden Passagier jedoch scharf. «Mir geht es weniger um eine Anzeige, als um die Tatsache, wie extrem gefährlich solche Aktionen sind», sagt er. In der Vergangenheit forderten die illegalen Fahrten bereits Verletzte: einige davon schwer.

Büttiker erinnert sich an einen besonders tragischen Fall: 2000 rutschte ein Junge vom Tram ab, beim Sturz verfing sich die Jacke in der Kupplung und riss ihn über einen halben Kilometer mit. Das Kind zog sich schlimme Verletzungen zu. «Das ist einfach riskant, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten und Fahrtwind. Das Leben ist zu schön, um es so aufs Spiel zu setzen», sagt er.

(jd)