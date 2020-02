Innert 24 Stunden wurde das Video über 200 Mal geteilt und über 8000 Mal angeschaut. Die User sind voll des Lobes. «Sackstark», «Sauglatt» und «super gemacht». So einen Hit landete die Vereinigung Freyi Guggemuusige Basel auf Social Media noch nie. «Wir sind völlig überrascht», sagt Obfrau Stephanie Weikard.

Dabei ist das professionell gemachte Video denkbar simpel. Mitglieder der verschiedenen angeschlossenen Guggenmusik-Gesellschaften sind eines Morgens in fasnächtlicher Vollmontur aufs E-Trotti gestiegen und den Basler Spalenberg hinunter gecruist. Die Basler Fasnacht steht heuer nämlich unter dem Motto «Heb di Fescht» und thematisiert damit die E-Scooter-Flut, die über Basel hereingebrochen ist. Ein Steilpass für die Fasnächtler.

«Das Video war eine Schnapsidee», sagt Weikard. Daraufhin habe man es beim Videodesigner Ronny Misteli, einem Mitglied der FG, in Auftrag gegeben. Wie viele Cliquen an der Fasnacht die E-Trottis thematisieren, weiss man noch nicht. Am 14. Februar wird dieses Geheimnis aber vom Fasnachts-Comité gelüftet. Die drey scheenschte Dääg sind dann vom 2. bis 5. März.

(lha)