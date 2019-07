«Das Trinkwasser war restlos ausverkauft»

Seit Freitagmittag, 5. Juli warnen die Behörden in den Baselbieter Gemeinden Liestal, Arisdorf, Lausen, Seltisberg Lupsingen und der solothurnischen Gemeinde Nuglar St. Pantaleon dringlichst davor, Leitungswasser zu trinken, ohne es abzukochen (siehe Infobox). Das Wasser ist aus unbekannten Gründen mit Fäkalbakterien verunreinigt.

Verseuchtes Wasser: Das müssen Betroffene Wissen



Der Kantonale Krisenstab warnt dringend davor, in den Gemeinden Liestal, Arisdorf, Lausen, Seltisberg, Lupsingen und Nuglar-St. Pantaleon (SO) Leitungswasser zu trinken. Andere Gemeinden sind nicht betroffen.



Die Behörden empfehlen, Trinkwasser zu kaufen oder das eigene Leitungswasser abzukochen. Damit alle Bakterien abgetötet sind, muss das Wasser mindestens drei Minuten lang kochen.



Um die Wasserleitungen zu säubern, wird das Wasser aktuell mit Chlor versetzt. Das kann man geschmacklich wahrnehmen, ist für Menschen aber unbedenklich.



Die Benützung von Geschirrspülern und Waschmaschinen ist nicht beeinträchtigt. Auch das Abspülen von Geschirr von Hand ist kein Problem. Dabei sollte das Geschirr allerdings abgetrocknet werden.



Im belasteten Wasser zu baden, damit zu duschen oder sich die Zähne zu putzen, stufen die Behörden ebenfalls als unbedenklich ein.



Informationen zum aktuellen Stand der Situation erfolgen seitens Behörden via SwissAlert, Twitter, Facebook, kommunale und Kantons-Homepage und Medien per Montagabend, 8. Juli.



Hotline des Krisenstabs für die Bevölkerung: 0800 800 112



Aktuell gehen die Behörden davon aus, dass das Wasser bis Donnerstag, 11. Juli belastet sein wird.

Die Folge davon: Am Freitagabend und am Samstag wurden die Läden in der betroffenen Region von Wasserkäufern überrannt. «In den grösseren Läden gab es nur noch solches mit Kohlensäure oder anderen Zusätzen, das restliche Wasser war restlos ausverkauft», erzählt Leser-Reporterin Vanessa Furrer.

«Die Situation, das Leitungswasser nicht direkt benutzen zu können, ist ungewohnt», so Furrer. Immer wieder greife sie aus Reflex zum Wasserhahn, statt zum bereits abgekochten Wasser.

«Unsere Nachbarin war auf uns angewiesen»

Bei 20 Minuten meldeten sich noch weitere Leser-Reporter. Sie bemängeln die Kommunikation der Behörden. Gerade ältere Menschen würden durch das Internet und die Medien zu schlecht erreicht. «Unsere Nachbarin, die über 80 ist, hätte ohne uns nicht mitbekommen, dass sie das Wasser nicht bedenkenlos trinken kann», sagt ein Leser.

Bei der Hotline des Kantonalen Krisenstabs arbeiten geschulte Freiwillige. Schon vor einer Woche beim Brand in Pratteln waren die Freiwilligen im Einsatz. «Heute habe ich bis zum frühen Nachmittag 28 Anrufe entgegengenommen», erklärt eine Dame am Telefon. Es handle sich vor allem um konkrete Nachfragen, beispielsweise, wie warm das Wasser zum Wäschewaschen sein müsse. «Das Wäschewaschen ist trotz der Verunreinigung kein Problem», erklärt sie dann jeweils.

Der Augenschein vor Ort in Liestal am Sonntag zeigt ein verhältnismässig entspanntes Bild. Die Läden scheinen mehr Wasser bestellt zu haben, zumindest am Mittag ist noch nicht alles ausverkauft.

Das Wasser wird laufend kontrolliert

Trotzdem: Die Wasserverseuchung ist das Gesprächsthema Nummer eins im Stedtli. An den öffentlichen Brunnen ist markiert, dass zur Zeit kein Trinkwasser fliesst. An einigen Läden sind Aushänge angebracht, die auf die Verseuchung hinweisen.

Ins Auge fallen zudem sogenannte Spülstellen, die an den verschiedensten Orten in der Gemeinde angebracht sind. «Diese Einrichtung dient der Sicherung und Kontrolle der Wasserqualität und darf nicht abgestellt werden» steht an einem Hydranten an der Gemeindegrenze.

Roland Walter vom Baselbieter Krisenstab klärt auf: «Wir haben 30 solcher Spülstellen installiert. Davon nehmen wir jeden Tag Proben, um den Verlauf der Belastung beobachten zu können.»

Nach wie vor gehen die Behörden davon aus, dass das Trinkwasser bis am Donnerstag, 11. Juli belastet sein wird. Geplant ist, dass das Wasser bis dann mit Hilfe von Chlor gereinigt ist. Solange sollte kein Wasser direkt vom Hahnen getrunken werden.

