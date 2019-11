BVB stellt «zur Not auch Zürcher» ein

Die Basler Vekehrsbetriebe (BVB) suchen zurzeit unter anderem einen Sachbearbeiter Personaleinsatz. Im Stelleninserat beschreibt sich das Unternehmen als multikulturell und offen. «Alle sind willkommen – auch Walliser, Thurgauer und zur Not sogar Zürcher.» Ist die BVB mit diesem Satz ins Fettnäppfchen getreten?

«Das hat in einem Stelleninserat nichts zu suchen», findet ein Basler Personalfachmann, der zurzeit auf Stellensuche ist und so auf das Job-Inserat der BVB gestossen ist. «Die wollten wohl lustig sein», meint er. Bei ihm habe das aber nicht funktioniert. Auf ihn wirke das vielmehr unprofessionell. Würde ich eine Stelle ausschreiben, ich würde das nicht machen.

Freche Sprüche bringen Erfolg

Die BVB hat allerdings fast durchs Band positive Feedbacks auf ihren Arbeitgeberinnenauftritt bekommen. «Ein Bewerber bezog sich beispielsweise am Telefon sogar direkt darauf und entschuldigte sich – in breitestem Ziircher Dialekt – für seine Herkunft, er sei aber trotzdem interessiert», erzählt BVB-Mediensprecher Benjamin Schmid.

Den frechen Auftritt lancierte das Unternehmen im Herbst 2018, um den «Rekrutierungserfolg in einem begehrten Arbeitsmarkt zu erhöhen», wie Schmid erklärt. Dies offenbar mit Erfolg. Die Ausbildungsklassen für das Fahrpersonal für Tram und Bus seien im nächsten Jahr schon fast voll besetzt.

Bank müsste seriöser wirken

«Ich begrüsse Humor in Stellenausschreibungen», sagt Michel Ganouchi, Experte für Arbeitgeberattraktivität von Recruma. Leider komme das viel zu wenig vor. Aber nicht jeder Arbeitgeber könne das machen. «Die Novartis und die Credite Suisse sind ganz anders positioniert und müssen seriöser wirken», erklärt er. Bei der BVB funktioniere das aber, weil es zu ihrem Auftritt als Arbeitgeber mit der Kampagne «Ärnschthaft jetzt?!» passe. «Selbst ich als Zürcher kann sagen, dass ich es witzig finde.»

Dass es nicht bei allen gut ankommt, ist auch ihm klar. Aber das sei okay so. Es könne potentielle Bewerber auch abstossen. Diese würden vielleicht auch nicht so gut zum Unternehmen passen. Ganouchi hofft sogar, dass die Zürcher Vehrkehrsbetriebe diesen Steilpass aus Basel «spasseshalber kontern würden».



Mitarbeiter äussern sich schonungslos offen über die BVB. (Video: BVB)

